65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri nasıl, şehirler arası seyahat edebilir mi? İşte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı detayları!

Koronavirüs salgınına tedbiren alınan önlemlerden biri de 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olmuştu. Uzunca bir süredir kısıtlamaya tabii tutulan bu yaş grubundaki vatandaşlar gün içerisinde izin saatleri ve seyahat yasakları gibi konulardaki detayları merak ediyor. Bilindiği üzere kişiler yalnızca gün içerisinde belirli zaman diliminde dışarı çıkabiliyordu. Hal böyleyken "65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri nasıl, şehirler arası seyahat yasağı var mı?" soruları yanıt arıyor. İşte İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge detayları ve 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri…