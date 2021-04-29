65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri nasıl, şehirler arası seyahat edebilir mi? İşte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı detayları!

Hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin uzunca bir süredir risk teşkil ediyor olmaları nedeniyle kısıtlama kapsamında olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar sokağa çıkma yasağı sürecindeki izin saatleri, seyahat kısıtlaması gibi detayları merak ediyor. "65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri nasıl, şehirler arası seyahat yasağı var mı?" soruları ise bu noktada yanıt arıyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri gibi tüm detaylar bakanlık tarafından yayımlanan genelge ile kamuoyuna duyurulmuştu.