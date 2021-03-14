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Haberler Yaşam 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri nedir? İşte Hafta sonu - hafta içi 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri!

65 yaş üstü ve izin saatleri nedir? İşte Hafta sonu - hafta içi 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri!

65 yaş üstü ve saatleri il bazında değişiklik gösterirken düşük ve orta riskli illerimizde tamamen kalktı. Bu gelişme ile beraber 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı hafta içi ve merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yasak saatleri hakkında genelge yayınlandı ve 65 yaş üzeri - 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saatleri ve yasağın kalktığı iller kamuoyu ile paylaşıldı. İçişleri, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 65 yaş üstü ve 20 yaş altı dışarı çıkma izni saatleri konusuna yönelik açıklamasında merak edilenleri de tek tek açıkladı. İşte, İstanbul'da hafta içi - hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa (dışarı) çıkma yasağı saatleri ve kısıtlamanın kalktığı, devam ettiği iller

Giriş Tarihi: 14.03.2021 09:03 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 16:18
65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri nedir? İşte Hafta sonu - hafta içi 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri!

65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri, gündemin öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor. Son Kabine Toplantısı'nda alınan kararlara göre, 65 yaş üstü ve kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yasak saatleri hakkında genelge yayımlandı ve merak edilen detayları açıkladı.

HAFTA İÇİ - HAFTA SONU 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA (DIŞARI) ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri'nin genelgesinde, Ankara, İzmir, İstanbul ve il il 65 yaş üstü, 20 yaş altı yasak saatleri hakkında bilgi paylaşılarak kısıtlamanın kaldırıldığı ve devam ettiği iller açıklandı. Bu son dakika gelişmesinin ardından hafta sonu - hafta içi 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri konusu en çok araştırılanlar arasında öne çıkmaya başladı.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri nedir? İşte Hafta sonu - hafta içi 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri!

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI DIŞARI ÇIKMA İZNİ SAATLERİ KAÇ OLDU?

İçişleri Bakanlığının genelgesinde, illerin risk durumuna göre 65 yaş üzeri ve uygulamasında değişikliğe gidildiği ve kısıtlamanın aşağıda yer alan illerde kaldırıldığı belirtildi.

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65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri nedir? İşte Hafta sonu - hafta içi 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri!

Peki, 65 yaş üstü ve saatleri kaçta başlıyor? Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yasak saatleri konusuyla ilgili şunlar kaydedildi:

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri nedir? İşte Hafta sonu - hafta içi 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri!

"Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri nedir? İşte Hafta sonu - hafta içi 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri!

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

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