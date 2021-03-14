65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri nedir? İşte Hafta sonu - hafta içi 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri!

65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri, gündemin öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor. Son Kabine Toplantısı'nda alınan kararlara göre, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yasak saatleri hakkında genelge yayımlandı ve merak edilen detayları açıkladı.

HAFTA İÇİ - HAFTA SONU 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA (DIŞARI) ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri'nin genelgesinde, Ankara, İzmir, İstanbul ve il il 65 yaş üstü, 20 yaş altı yasak saatleri hakkında bilgi paylaşılarak kısıtlamanın kaldırıldığı ve devam ettiği iller açıklandı. Bu son dakika gelişmesinin ardından hafta sonu - hafta içi 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri konusu en çok araştırılanlar arasında öne çıkmaya başladı.