65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saatleri! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

26 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası pek çok detay belli oldu. Belirtilen tarihlerde tam kapanma uygulanacağından dolayı 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri de bu yaş grubundaki vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere bu yaş grubundaki kişiler belirtilen gün ve saatler haricinde dışarı çıkamıyordu. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri de belli oldu. İşte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saatleri!