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Haberler Yaşam 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saatleri açıklandı: Hafta içi ve hafta sonu 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri var mı?
Giriş Tarihi: 31.03.2021 09:47 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 19:55

65 yaş üstü ve 20 yaş altı izni saatleri açıklandı: Hafta içi ve hafta sonu 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri var mı?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı izni saatlerinde değişiklik: Bilindiği üzere normalleşme süreci kapsamında 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri illerdeki risk durumuna göre ayrılmıştı. Düşük ve orta riskli illerde bu yaş grupları için kısıtlama tamamen kalktı. Bu gelişme ile beraber 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak sorusu kısmen yanıt bulurken, diğer illerdeki durumlarda merak konusu oluyor. İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 65 yaş üstü ve 20 yaş altı dışarı çıkma izni saatleri konusuna yönelik genelgesinde merak edilenlere de açıklık getirdi. İşte, hafta içi - hafta sonu 65 yaş üstü ile 20 yaş altı sokağa (dışarı) çıkma izin saatleri ve kısıtlamanın kalktığı, devam ettiği iller listesi

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saatleri açıklandı: Hafta içi ve hafta sonu 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri var mı?

65 yaş üzeri ve 20 yaş altı saatleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere pandemi sürecinde bu yaş gruplarına dışarı çıkma yasağı getirilmişti. 1 Mart tarihinde başlayan normalleşme süreciyle ise, sokağa çıkma yasağı kısıtlamasında hafifletilmeye gidildi. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalktı. İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yasak saatleri hakkında genelge yayınlayarak kısıtlamanın kalktığı ve devam ettiği illeri açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak sorusuna açıklık getirerek mevcut kısıtlamaların bir süre daha aynı şekilde devam edeceğini bildirdi. İşte, il il hafta sonu ve hafta içi 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri;

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saatleri açıklandı: Hafta içi ve hafta sonu 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri var mı?

HAFTA İÇİ - HAFTA SONU 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI DIŞARI ÇIKMA İZNİ SAATLERİ KAÇTA BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığının genelgesinde, illerin risk durumuna göre 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı uygulamasında değişikliğe gidildiği ve kısıtlamanın aşağıda yer alan illerde kaldırıldığı belirtildi.

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65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saatleri açıklandı: Hafta içi ve hafta sonu 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri var mı?

Peki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı saatleri kaçta başlıyor? Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yasak saatleri konusuyla ilgili şunlar kaydedildi:

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saatleri açıklandı: Hafta içi ve hafta sonu 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri var mı?

Buna göre;

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saatleri açıklandı: Hafta içi ve hafta sonu 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri var mı?

Sağlık Bakanlığının açıkladığı Kovid-19 verileriyle hazırlanan yeni risk haritasına göre, çok yüksek riskli grubunu gösteren kırmızı kategorideki illerin sayısı, nüfusun yüzde 80'ini oluşturan 58 şehre ulaştı.

Çok yüksek ve yüksek riskli 70 ilde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cumartesi ve pazar günleri uygulanacak.

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