65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saatleri değişti mi? Hafta içi ve hafta sonu 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri var mı?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saatlerinde değişiklik: Bilindiği üzere normalleşme süreci kapsamında 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri illerdeki risk durumuna göre ayrılmıştı. Düşük ve orta riskli illerde bu yaş grupları için kısıtlama tamamen kalktı. Bu gelişme ile beraber 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak sorusu kısmen yanıt bulurken, diğer illerdeki durumlarda merak konusu oluyor. İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 65 yaş üstü ve 20 yaş altı dışarı çıkma izni saatleri konusuna yönelik genelgesinde merak edilenlere de açıklık getirdi. İşte, hafta içi - hafta sonu 65 yaş üstü ile 20 yaş altı sokağa (dışarı) çıkma izin saatleri ve kısıtlamanın kalktığı, devam ettiği iller listesi