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Haberler Yaşam 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller listesi 2021: Hafta içi ve hafta sonu 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri açıklandı!

65 yaş üstü ve olan iller listesi 2021: Hafta içi ve hafta sonu 20 yaş altı ve saatleri açıklandı!

65 yaş üstü ve saatleri gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği üzere; Mart ayının başında iller risk durumuna göre 4 gruba ayrılmış ve düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olacak şekilde belirlenmişti. Korona risk haritasına göre; düşük ve orta risk grubundaki illerde 20 yaş altı ve kaldırılmıştı. Yüksek ve çok yüksek riskli iller için ise 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatlerinde değişiklikler yapıldı. genelgesi ile 20 yaş altı ve ve illerin durumu!

Giriş Tarihi: 29.03.2021 14:05 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 14:06
65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller listesi 2021: Hafta içi ve hafta sonu 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri açıklandı!

Hafta içi ve hafta sonu 20 yaş altı ve saatleri genelgesi ile belli oldu. Düşük ve orta riskli illerde yasaklar kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise 65 yaş üstü ve belirtilen süre zarfında devam ediyor. Hal böyle olunca; 20 yaş altı ve sorgulanmaya devam ediliyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere hafta içi hafta sonu 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izin saatleri!

İL İL 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 20 yaş altı ve belli oldu. Genelgeye göre; düşük ve orta riskli illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kısıtlaması kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli illerde sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltildi.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il kısıtlamanın kaldırıldığı ve devam eden iller listesi…

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller listesi 2021: Hafta içi ve hafta sonu 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri açıklandı!

İçişleri Bakanlığının genelgesinde, illerin risk durumuna göre 65 yaş üzeri ve uygulamasında değişikliğe gidildiği ve kısıtlamanın aşağıda yer alan illerde kaldırıldığı belirtildi.

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65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller listesi 2021: Hafta içi ve hafta sonu 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri açıklandı!

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yasak saatleri konusuyla ilgili şunlar kaydedildi:

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller listesi 2021: Hafta içi ve hafta sonu 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri açıklandı!

"Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller listesi 2021: Hafta içi ve hafta sonu 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri açıklandı!

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

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