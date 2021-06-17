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Haberler Yaşam 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri: 18-20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?
Giriş Tarihi: 17.06.2021 09:02 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 09:03

65 yaş üstü ve saatleri: 18-20 yaş altı ve saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Salgın sürecinde riskli grupta bulunan 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı kişiler için belli günlerde ve saatlerde uygulaması yapılıyordu. Aynı zamanda toplu taşıma yasağı gibi kısıtlamalar da uygulamaya geçmişti. Son gerçekleşen Kabine Toplantısı ile birlikte genelgesi ile 65 yaş üstü ve saatleri de belli oldu. Bu kapsamda; 18-20 yaş altı ve saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri ve bilgiler.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri genelge detayları: 18-20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

20 yaş altı ve saatleri genelgesi kapsamında belli oldu. Koronavirüs salgını süresince risk grubunda bulunan 18-20 yaş altı ve 65 yaş üzeri kişiler yasak saatlerini ve günlerini merak ediyorlar. Kademeli normalleşme süreci ile birlikte kısıtlamaların çoğunun kaldırılması ya da gevşetilmesi sayesinde bu yaş grubunun dışarı çıkma saatleri de belli oldu. Özellikle 65 yaş üzeri kişilerin aşı olup olmamaları bu durumda ayırıcı özellik sağlıyor. Buna göre; 18-20 yaş altı ve 65 yaş üstü saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 65 yaş üstü ve saatleri.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri genelge detayları: 18-20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGE DETAYLARI!

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

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65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri genelge detayları: 18-20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri genelge detayları: 18-20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler yapılan denetimlerde 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı Genelgemiz çerçevesinde e-devlet platformunda yer alan e-başvuru sistemi üzerinden alınan "çalışma izni görev belgesini" ibraz etmek zorundadırlar. Ancak NACE kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev belgesi alınamaması veya erişim hatası gibi durumlarda örneği bahse konu genelge ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan "çalışma izni görev belgesi formu" da denetimlerde ibraz edilebilecektir.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri genelge detayları: 18-20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

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