Salgın sürecinde riskli grupta bulunan 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı kişiler için belli günlerde ve saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılıyordu. Aynı zamanda toplu taşıma yasağı gibi kısıtlamalar da uygulamaya geçmişti. Son gerçekleşen Kabine Toplantısı ile birlikte İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri de belli oldu. Bu kapsamda; 18-20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri ve bilgiler.