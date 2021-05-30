Salgın süresince risk grubunda bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için belli bir zaman diliminde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kademeli normalleşme sürecinde ise İçişleri Bakanlığı tarafından 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri değiştirildi. Hal böyle olunca; bu yaş grubundaki kişiler "Hafta içi hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" sorularının yanıtlarına ulaşmak istiyor. Genelgeye göre; bu yaş grubundaki kişiler belirtilen gün ve saatlerde dışarı çıkabilecekler. Buna göre; 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri.