65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri 2021: 18-20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, toplu taşıma kullanımı yasak mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" kapsamında sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu. Salgın sürecinde risk grubunda olan 65 yaş üstü ve 18-20 yaş altı vatandaşların da dışarı çıkma izinleri genelge kapsamında netleşti. 1 Haziran'da sona erecek olan kademeli normalleşme ile birlikte "18-20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" sorularının yanıtları sorgulanıyor. Bu kapsamda; 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? 18-20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izin saatleri neler? İşte genelge detayları!