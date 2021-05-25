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Haberler Yaşam 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri değişti: 18-20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, toplu taşıma kullanımı yasak mı?
Giriş Tarihi: 24.05.2021 14:04 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 11:48

65 yaş üstü ve 20 yaş altı saatleri değişti: 18-20 yaş altı ve var mı, toplu taşıma kullanımı yasak mı?

tarafından yayımlanan "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" kapsamında saatleri belli oldu. Salgın sürecinde risk grubunda olan 65 yaş üstü ve 18-20 yaş altı vatandaşların da dışarı çıkma izinleri genelge kapsamında netleşti. 1 Haziran'da sona erecek olan kademeli normalleşme ile birlikte "18-20 yaş altı ve var mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" sorularının yanıtları sorgulanıyor. Bu kapsamda; 65 yaş üstü ve kaldırıldı mı? 18-20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izin saatleri neler? İşte genelge detayları!

65 yaş üstü ve 18-20 yaş altı sokağa çıkma saatleri 2021: 18-20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı saatleri genelgesi kapsamında belli oldu. 17 Mayıs-1 Haziran 2021 tarihleri arasında uygulanan kademeli normalleşme ile birlikte risk grubunda olan bu yaş grubundaki kişiler, genelgede belirtilen gün ve saatlerde dışarı çıkabilecekler. Bu kapsamda; 18-20 yaş altı ve var mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 65 yaş üstü ve 18-20 yaş altı neler? İşte genelge detayları!

65 yaş üstü ve 18-20 yaş altı sokağa çıkma saatleri 2021: 18-20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

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65 yaş üstü ve 18-20 yaş altı sokağa çıkma saatleri 2021: 18-20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Sokağa çıkma yasağı

Hafta içi: 21.00-05.00 saatleri arasında,

Hafta sonu: Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanacak.

65 yaş üstü ve 18-20 yaş altı sokağa çıkma saatleri 2021: 18-20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

65 YAŞ ÜST VE 18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz aşısını yaptırmış olanlar için herhangi bir kısıtlama getirilmeyecek.

65 yaş üstü ve 18-20 yaş altı sokağa çıkma saatleri 2021: 18-20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

18 yaş altı gençler ve çocuklar için ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.

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