İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni saatleri! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri değişti!

Kabine Toplantısı sonrası Ramazan ayının ilk iki haftası için uygulanan kısmi kapanma ile birlikte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri hakkında sorgulamalar sürüyor. Bu yaş grubunda yer alan vatandaşlar için şehir için toplu taşıma yasağı getirildiği açıklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Kısmi Kapanma" konulu genelge ile birlikte 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu. İşte genelge ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saatleri!