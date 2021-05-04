65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri duyuruldu: Tam kapanma genelgesi ile 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı izni

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. 29 Nisan Perşembe günü başlayan tam kapanma 17 Mayıs 2021 tarihinde son bulacak. Tam kapanma sürecinde özel izinli olanlar dışında tüm vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı bulunurken, yasaktan sonra 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olup olmadığı merak ediliyor. Bu kapsamda; tam kapanma ile birlikte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler oldu? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, devam ediyor mu? İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi ile birlikte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı detayları belli oldu.