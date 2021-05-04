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Haberler Yaşam 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri duyuruldu: Tam kapanma genelgesi ile 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı izni
Giriş Tarihi: 04.05.2021 19:40 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 19:42

65 yaş üstü ve 20 yaş altı saatleri duyuruldu: Tam kapanma genelgesi ile

20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile ilgili detaylar vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. 29 Nisan Perşembe günü başlayan tam kapanma 17 Mayıs 2021 tarihinde son bulacak. Tam kapanma sürecinde özel izinli olanlar dışında tüm vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı bulunurken, yasaktan sonra 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olup olmadığı merak ediliyor. Bu kapsamda; tam kapanma ile birlikte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler oldu? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, devam ediyor mu? tam kapanma genelgesi ile birlikte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı detayları belli oldu.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri duyuruldu: Tam kapanma genelgesi ile 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı izni

20 yaş altı ve 65 yaş üstü saatleri merak ediliyor. Daha önceleri yayınlanan kısmi kapanma genelgesi kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri ve günleri belli olmuştu. Ancak 29 Nisan'da başlayan tam kapanma ile birlikte tarafından yeni genelge yayınlandı. Bu kapsamda; 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Tam kapanmada; 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan kişiler seyahat edebilir mi? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı detayları netlik kazandı.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri duyuruldu: Tam kapanma genelgesi ile 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı izni

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA 20 YAŞ ALTI MARKETE VE BAKKALA GİDEBİLİR Mİ?

tarafından yayınlanan genelgeye göre hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Tam kapanma sürecinde 20 yaş altının markete, bakkala gitmesinin yasak olup olmadığına ilişkin genelgede bir bilgi yer almıyor. Ancak 65 yaş üstü ve dışarı çıkmakta güçlük çekenlerin temel ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Birimlerince karşılanıyor. Bunun için vatandaşlar 112, 155 ve 156 arayıp yardım isteyebiliyor.

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65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri duyuruldu: Tam kapanma genelgesi ile 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı izni

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı genelgede açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecek.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri duyuruldu: Tam kapanma genelgesi ile 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı izni

Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecekler.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri duyuruldu: Tam kapanma genelgesi ile 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı izni

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TAM KAPANMA GENELGESİ YAYINLANDI

Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması gerekmiş ve 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girilmiştir.

Gelinen aşamada temel usul ve esasları 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizle belirlenen kısmi kapanma tedbirleri sonrasında salgının artış hızının önce yavaşladığı, akabinde durduğu, son günlerde ise bir düşüş eğilimine girdiği görülmektedir.

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