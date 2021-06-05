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Haberler Yaşam 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı?
Giriş Tarihi: 05.06.2021 15:46 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 15:47

65 yaş üstü ve saatleri neler? 20 yaş altı ve var mı, kalktı mı?

Salgın boyunca risk grubunda bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri kişiler için belli dönemler ve saatlerde uygulanıyor. 1 Haziran sonrası kademeli normalleşmenin ikinci dönemine geçilmesi ile birlikte ise "20 yaş altı ve var mı, kalktı mı? 65 yaş üstü ve saatleri neler?" gibi soruların yanıtları bu yaş grubundaki kişiler tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda; 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi, saatleri neler? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? genelgesi ile detaylar netlik kazandı.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler?

Kabine Toplantısı sonrası başta olmak üzere diğer yasaklara ilişkin bilgiler açıklandı. Sonrasında yayımlanan genelgesi kapsamında ise Haziran ayı boyunca sürecek olan kademeli normalleşmenin ikinci aşamasına ilişkin süreç netlik kazandı. Koronavirüs salgını boyunca risk grubunda olan 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri kişiler ise kendi yaş gruplarının hangi günler ve saatlerde dışarı çıkıp çıkamayacağını öğrenmek istiyor. Bu kapsamda; 20 yaş altı ve var mı, kalktı mı? 65 yaş üstü ve saatleri neler? İşte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGE DETAYLARI!

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

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20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler?

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler yapılan denetimlerde 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı Genelgemiz çerçevesinde e-devlet platformunda yer alan e-başvuru sistemi üzerinden alınan "çalışma izni görev belgesini" ibraz etmek zorundadırlar. Ancak NACE kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev belgesi alınamaması veya erişim hatası gibi durumlarda örneği bahse konu genelge ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan "çalışma izni görev belgesi formu" da denetimlerde ibraz edilebilecektir.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler?

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

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