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Haberler Yaşam 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı, izin saatleri nasıl?18 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hakkında son dakika kararı!
Giriş Tarihi: 01.06.2021 09:35 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 14:07

65 yaş üstü ve 20 yaş altı var mı, kalktı mı, izin saatleri nasıl?18 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hakkında son dakika kararı!

Koronavirüs salgınında risk oluşturuyor olmaları nedeniyle bir dönem uygulanan 65 yaş üstü ve 20-18 yaş altı vatandaşlar yeni genelgedeki detayları merak ediyor. Kademeli Normalleşmenin ikinci aşamasında bu yaş grubundaki vatandaşlarla ilgili bir ibare de yer aldı. Buna göre; 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı, var mı, izin saatleri nasıl? Şeklindeki sorular gündeme taşınıyor. Öte yandan genelgede yer alan açıklamaya göre; 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanma yasağının devam ettiği duyuruldu. İşte 65 yaş üstü ve 20-18 yaş altı sokağa çıkma yasağına ilişkin genelgede yer alan detaylar…

65 yaş üstü ve 20-18 yaş altı sokağa çıkma yasağı hakkında yeni karar! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı, izin saatleri nasıl?

Geçtiğimiz gece geç saatlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Haziran ayı kademeli normalleşme genelgesinde 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı izin saatleri gibi detaylara da yer verildi. Genelgeye göre; bu kısıtlamada da bir takım gevşetilmeler uygulamaya geçerken öte yandan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı, var mı, izin saatleri nasıl? Soruları gündeme taşındı. İşte 65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri ve genelgede yer alan detaylar…

65 yaş üstü ve 20-18 yaş altı sokağa çıkma yasağı hakkında yeni karar! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı, izin saatleri nasıl?

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

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65 yaş üstü ve 20-18 yaş altı sokağa çıkma yasağı hakkında yeni karar! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı, izin saatleri nasıl?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.

65 yaş üstü ve 20-18 yaş altı sokağa çıkma yasağı hakkında yeni karar! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı, izin saatleri nasıl?

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler yapılan denetimlerde 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı Genelgemiz çerçevesinde e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden alınan "çalışma izni görev belgesini" ibraz etmek zorundadırlar. Ancak NACE kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev belgesi alınamaması veya erişim hatası gibi durumlarda örneği bahse konu genelge ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan "çalışma izni görev belgesi formu" da denetimlerde ibraz edilebilecektir.

65 yaş üstü ve 20-18 yaş altı sokağa çıkma yasağı hakkında yeni karar! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı, izin saatleri nasıl?

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

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