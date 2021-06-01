Koronavirüs salgınında risk oluşturuyor olmaları nedeniyle bir dönem sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü ve 20-18 yaş altı vatandaşlar yeni genelgedeki detayları merak ediyor. Kademeli Normalleşmenin ikinci aşamasında bu yaş grubundaki vatandaşlarla ilgili bir ibare de yer aldı. Buna göre; 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı, var mı, izin saatleri nasıl? Şeklindeki sorular gündeme taşınıyor. Öte yandan genelgede yer alan açıklamaya göre; 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanma yasağının devam ettiği duyuruldu. İşte 65 yaş üstü ve 20-18 yaş altı sokağa çıkma yasağına ilişkin genelgede yer alan detaylar…