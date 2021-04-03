65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri belli oldu: Bu Cumartesi, Pazar 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı ve hangi illerde var?

20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var soruları gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz Mart ayında başlayan normalleşme süreci ile bu yaş gruplarında bulunan vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları esnetilmişti. Ancak artan vaka sayıları sokağa çıkma kısıtlamasını da beraberinde getirdi. Son olarak geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan artan vaka sayıları nedeniyle yeni kısıtlamaları açıkladı. Bu durum, Bu hafta sonu 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı ve hangi illerde var sorusunu da beraberinde getirdi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle birlikte, hafta içi ve hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri belli oldu. İşte sokağa çıkma yasağı olan iller…