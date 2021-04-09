65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde? İşte 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni günleri

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var soruları gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği üzere bir süredir bu yaş gruplarında olan vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyordu. Mart ayında gelen normalleşme süreci ile birlikte ise yasaklar hafifletildi. Ancak artan vaka sayıları 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı kalktı mı, hangi illerde var sorularını da beraberinde getirdi. Konuya ilişkin açıklama ise İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 65 yaş üstü ve 20 yaş altı dışarı çıkma izni saatleri günleri konusuna yönelik genelgesinde merak edilenlere de açıklık getirdi. İşte, hafta içi - hafta sonu 65 yaş üstü ile 20 yaş altı sokağa (dışarı) çıkma izin saatleri ve kısıtlamanın kalktığı, devam ettiği iller