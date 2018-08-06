650 yıllık Artuklu Hamamı hamam taşınıyor

Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki 650 yıllık Artuklu Hamamı, Ilısu Baraj Göleti sularının altında kalmaması için taşınıyor. 1500 ton ağırlığındaki hamam 3 kilometre uzaklıktaki Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınmaya saat 05.00 sıralarında başladı. DSİ Genel Müdürü Murat Acu, tarihi hamamın taşınma işleminin 6 saatte tamamlanacağını söyledi. Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınmak üzere 'SPMT' aracına yerleştirildi. Tarihi hamamın yerleştirme işlemi saat 05.00 sıralarında başladı. DSİ Genel Müdürü Murat Acu dün yaptığı açıklamada , Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında eser taşıma çalışmalarının dünyaya örnek niteliğinde olduğunu söylemişti. Acu, taşıma işlemini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de izleyeceğini belirterek, işlem sırasında 256 tekerlekli SPMT aracı kullanılacağını söyledi. Tarihi ve kültürel varlıklara önem verdiklerini anlatan Acu, Artuklu Hamamı'nın taşıma işleminin 37 milyon lira olduğunu dile getirdi. Acu, şunları kaydetti: 'Artuklu Hamamı krikolarla bir metre 60 santimetre yerden yükseltildi. Şu anda ise krikolardan kurtarıldı ve şu an tamamen SPMT aracın üzerinde. Bu araçlarımızda 256 adet lastik mevcut. 256 tekerlek üzerinde sistemi yürüteceğiz. Tamamen yolun eğimine göre terazisini ayarlayan bir taşıma sistemidir.'