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650 yıllık ı hamam taşınıyor

Giriş Tarihi: 06.08.2018 07:52 Güncelleme Tarihi: 06.08.2018 07:53
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650 yıllık ı hamam taşınıyor
650 yıllık Artuklu Hamamı hamam taşınıyor

Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki 650 yıllık ı, Ilısu Baraj Göleti sularının altında kalmaması için taşınıyor. 1500 ton ağırlığındaki hamam 3 kilometre uzaklıktaki Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınmaya saat 05.00 sıralarında başladı. DSİ Genel Müdürü Murat Acu, tarihi hamamın taşınma işleminin 6 saatte tamamlanacağını söyledi.

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650 yıllık ı hamam taşınıyor
650 yıllık Artuklu Hamamı hamam taşınıyor

Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki bin 500 ton ağırlığındaki ı, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınmak üzere "SPMT" aracına yerleştirildi. Tarihi hamamın yerleştirme işlemi saat 05.00 sıralarında başladı.

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650 yıllık ı hamam taşınıyor
650 yıllık Artuklu Hamamı hamam taşınıyor

DSİ Genel Müdürü Murat Acu dün yaptığı açıklamada , Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında eser taşıma çalışmalarının dünyaya örnek niteliğinde olduğunu söylemişti.

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650 yıllık ı hamam taşınıyor
650 yıllık Artuklu Hamamı hamam taşınıyor

Acu, taşıma işlemini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de izleyeceğini belirterek, işlem sırasında 256 tekerlekli SPMT aracı kullanılacağını söyledi.

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650 yıllık ı hamam taşınıyor
650 yıllık Artuklu Hamamı hamam taşınıyor

Tarihi ve kültürel varlıklara önem verdiklerini anlatan Acu, ı'nın taşıma işleminin 37 milyon lira olduğunu dile getirdi.

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650 yıllık ı hamam taşınıyor
650 yıllık Artuklu Hamamı hamam taşınıyor
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650 yıllık ı hamam taşınıyor
650 yıllık Artuklu Hamamı hamam taşınıyor

Acu, şunları kaydetti: " ı krikolarla bir metre 60 santimetre yerden yükseltildi. Şu anda ise krikolardan kurtarıldı ve şu an tamamen SPMT aracın üzerinde. Bu araçlarımızda 256 adet lastik mevcut. 256 tekerlek üzerinde sistemi yürüteceğiz. Tamamen yolun eğimine göre terazisini ayarlayan bir taşıma sistemidir."

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