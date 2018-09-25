66 yaşındaki adam cinayet işlemeye doymadı

DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ CİNAYET

Bekir Avcı, daha önce işlediği cinayetlerden sonra bu kez de oğlu ve eşini öldürdü.

Cezaevinden çıktıktan sonra Bekir Avcı bu kez Emine Orki ile dini nikah kıyarak beraber yaşamaya başladı. Kilitli parke taşı döşeme işi yaparak geçimini sağlayan Bekir Avcı, dün öğle saatlerinde Güzelyurt köyündeki evinde ilk olarak Sivil Havacılık Bölümü eğitimi için Iğdır'a gidecek olan ve uyuyan oğlu Enes'i (19), ardından mutfakta yemek yapan dini nikahlı eşi Emine Orki'yi (56) tabancayla vurarak öldürdü.