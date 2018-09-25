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66 yaşındaki adam işlemeye doymadı

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 25.09.2018 18:44 Güncelleme Tarihi: 25.09.2018 18:54
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66 yaşındaki adam işlemeye doymadı
66 yaşındaki adam cinayet işlemeye doymadı

DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ CİNAYET

, daha önce işlediği lerden sonra bu kez de oğlu ve eşini öldürdü.

Cezaevinden çıktıktan sonra Bekir Avcı bu kez Emine Orki ile dini nikah kıyarak beraber yaşamaya başladı. Kilitli parke taşı döşeme işi yaparak geçimini sağlayan Bekir Avcı, dün öğle saatlerinde Güzelyurt köyündeki evinde ilk olarak Sivil Havacılık Bölümü eğitimi için Iğdır'a gidecek olan ve uyuyan oğlu Enes'i (19), ardından mutfakta yemek yapan dini nikahlı eşi Emine Orki'yi (56) tabancayla vurarak öldürdü.

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66 yaşındaki adam işlemeye doymadı
66 yaşındaki adam cinayet işlemeye doymadı

AKLİ DENGESİ BOZUK RAPORUYLA...

İlk eşi ve oğlunu öldürdükten sonra afla serbest kalan Avcı'nın daha sonra teyzesinin oğlunu öldürüp yeniden girdiği cezaevinde akli dengesi bozuk raporu alarak tahliye olduğu belirlendi.

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66 yaşındaki adam işlemeye doymadı
66 yaşındaki adam cinayet işlemeye doymadı

ALTINCI CİNAYET İÇİN KÖYE GELİNCE...

Sabaha karşı bir başka akrabasını öldürmek amacıyla köye gelen Avcı, jandarmayla girdiği çatışmada vurularak yakalandı.

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66 yaşındaki adam işlemeye doymadı
66 yaşındaki adam cinayet işlemeye doymadı

TEYZESİNİN OĞLUNU TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

Günlük işlerde çalışarak geçimini sağlayan , 1971 yılında eşi Fatma ile oğlu Mustafa'yı tabancayla öldürdü. Cezaevine giren Avcı, 1974 yılında çıkarılan genel af ile salıverildi. Cezaevinden çıktıktan sonra ikinci kez evlilik yapan ve ardından ayrılan Bekir Avcı, 1991 yılında bu kez teyzesinin oğlu Mustafa Avcı'yı tabancayla öldürerek cezaevine girdi. 2 yıl cezaevinde kalan Avcı, daha sonra akli dengesinin yerinde olmadığına yönelik rapor ile serbest kaldı.

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66 yaşındaki adam işlemeye doymadı
66 yaşındaki adam cinayet işlemeye doymadı

ÇİFTE CİNAYET

Çifte in ardından kayıplara karışırken, tabanca sesini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen jandarma anne ve oğlun cansız bedenine ulaştı.

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66 yaşındaki adam işlemeye doymadı
66 yaşındaki adam cinayet işlemeye doymadı

VURULARAK YAKALANDI

Olayın ardından köyde geniş önlem alan jandarma, kaçan 'nın yakalanması için çalışma başlattı. Gidebileceği adreslerde bulunamayan Bekir Avcı'nın sinyal alınan cep telefonu ise boş arazide bulundu. Jandarmanın drone ile sürekli görüntü alarak izine ulaşmaya çalıştığı Bekir Avcı, sabaha karşı bu kez bir başka akrabasını öldürmek için yeniden köye geldi.

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66 yaşındaki adam işlemeye doymadı
66 yaşındaki adam cinayet işlemeye doymadı

BACAĞINDAN VURULDU

Köy sakinlerinin bir ahıra girerken fark etmesiyle jandarma ekiplerinin 'teslim ol' çağrısında bulunduğu , tabancayla ateş açtı. Çıkan kısa süreli çatışmanın ardından Bekir Avcı, bacağından vurularak yakalandı. Yakalanmasının ardından köylülerin linç etmeye kalktığı Bekir Avcı, jandarma tarafından güçlükle ambulansa taşındı ve tedavi için hastaneye gönderildi.

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