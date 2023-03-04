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Haberler Yaşam 6'lı masa dağıldı! Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendini mi aday gösterecek?
Giriş Tarihi: 04.03.2023 14:16 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 14:16

6'lı masa dağıldı! Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendini mi aday gösterecek?

Seçim tarihine az bir zaman kala Millet İttifakı cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Aday açıklamasını geciktirmeleri sebebiyle tepki gören 6'lı masa dağıldı. Son toplantıları ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener açıklama yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak sunulması sebebiyle ittifaktan ayrıldıklarını belirtti. Yaşanan gelişmenin ardından Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı, oldu mu soruları yanıt aramaya başladı. Çağrıda bulunduğu CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan da beklediğini bulamayan Meral Akşener seçimlerde kendi adaylığını mı ilan edecek merak ediliyor. İşte, son gelişmeler…

6’lı masa dağıldı! Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendini mi aday gösterecek?

Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı merak ediliyor. 6'lı masada önerdiği isimlerin diğer parti liderleri tarafından kabul edilmemesi ve CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylığının diretilmesi üzerine masadan ayrılan İYİ Parti liderinin çağrısı da karşılıksız kaldı. Meral Akşener aday açıklaması sonrası nasıl bir yol izleyecek merak ediliyor. Peki, Meral Akşener seçimlerde kendi adaylığını mı ilan edecek, kimi aday çıkaracak? İşte, detaylar…

6’lı masa dağıldı! Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendini mi aday gösterecek?

6'LI MASA DAĞILDI: 'BUNA BOYUN EĞMEYECEĞİZ!'

Seçimlere az bir zaman kala aday açıklamasının beklendiği 6'lı masadan ayrılık geldi. 12. Toplantısı ardından adayda karar kılacaklarını açıklayan Millet İttifakı, imzaları attı ve kararlarını verdiklerini kamuoyu ile paylaştı.

Adayın ismi henüz ilan edilmemişken flaş bir gelişme yaşandı. İYİ Parti lideri Meral Akşener açıklama yaparak masadan ayrıldıklarını aktardı:

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6’lı masa dağıldı! Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendini mi aday gösterecek?

"Milletin ortak iyiliği için iyi niyetlerle oturduğumuz 6'lı masa, artık potansiyel adayların tartışıldığı bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmıştır. Tek bir adayın tasdiki için çalışan, bir noter masasına dönüşmüştür.

İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Bu bizim temel ilkemizdir.

6’lı masa dağıldı! Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendini mi aday gösterecek?

Milletimizin haklı beklentilerini, masanın kararlarına yansıtma çabamız reddedildi ve 6'lı masanın son toplantısında tırnak içi bir anlayışa varıldı. Bu vesileyle anlamış olduk ki şahsi hırslar, Türkiye'ye tercih edilmiştir."

Şeklinde açıklamalar yapan Akşener, ittifaktan ayrıldıklarını sert sözlerle dile getirdi.

6’lı masa dağıldı! Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendini mi aday gösterecek?

MERAL AKŞENER CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığı için göreve çağırdığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamalar ile teklifi geri çevirdi.

Çağrısının karşılıksız kalması ardından B planı merak edilen Meral Akşener partisi ile birlikte durum değerlendirmesi yapacak. Öte yandan CHP ve 5'li millet ittifakı da bugün görüşecek.

Kulislerde Akşener'in önünde üç yol olduğu konuşuluyor.

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