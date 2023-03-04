6’lı masa dağıldı! Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendini mi aday gösterecek?

Seçim tarihine az bir zaman kala Millet İttifakı cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Aday açıklamasını geciktirmeleri sebebiyle tepki gören 6'lı masa dağıldı. Son toplantıları ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener açıklama yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak sunulması sebebiyle ittifaktan ayrıldıklarını belirtti. Yaşanan gelişmenin ardından Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı, oldu mu soruları yanıt aramaya başladı. Çağrıda bulunduğu CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan da beklediğini bulamayan Meral Akşener seçimlerde kendi adaylığını mı ilan edecek merak ediliyor. İşte, son gelişmeler…