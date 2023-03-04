6’lı masa dağıldı! Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendini mi aday gösterecek?

Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı merak ediliyor. 6'lı masada önerdiği isimlerin diğer parti liderleri tarafından kabul edilmemesi ve CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylığının diretilmesi üzerine masadan ayrılan İYİ Parti liderinin çağrısı da karşılıksız kaldı. Meral Akşener aday açıklaması sonrası nasıl bir yol izleyecek merak ediliyor. Peki, Meral Akşener seçimlerde kendi adaylığını mı ilan edecek, kimi aday çıkaracak? İşte, detaylar…