Haberler Yaşam 6’lı masa toplantısı ne zaman, saat kaçta? Altılı - 6’lı masa adayı ne zaman açıklanacak, toplantısı ne zaman saat kaçta bitecek?

Giriş Tarihi: 02.03.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 11:31

6’lı masa toplantısı ne zaman, saat kaçta? Altılı - 6’lı masa adayı ne zaman açıklanacak, toplantısı ne zaman saat kaçta bitecek?

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderleri 6'lı masa adayı gündemi ile bir araya gelecek. 14 Mayıs'ta gerçekleşmesi beklenen seçimler öncesinde 6'lı masa bu kez aday konusunu konuşmak üzere toplanırken Türkiye'nin gözü "6'lı masa adayı ne zaman açıklanacak, toplantısı ne zaman saat kaçta bitecek?" sorularının yanıtına çevrildi. Son olarak Kürşat Zorlu, "2 Mart'ta Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek" açıklamasını yapmıştı. Peki, 6'lı masa toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte o detaylar.