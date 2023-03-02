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Haberler Yaşam 6’lı masa toplantısı ne zaman, saat kaçta? Altılı - 6’lı masa adayı ne zaman açıklanacak, toplantısı ne zaman saat kaçta bitecek?
Giriş Tarihi: 02.03.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 11:31

6’lı masa toplantısı ne zaman, saat kaçta? Altılı - 6’lı masa adayı ne zaman açıklanacak, toplantısı ne zaman saat kaçta bitecek?

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderleri 6'lı masa adayı gündemi ile bir araya gelecek. 14 Mayıs'ta gerçekleşmesi beklenen seçimler öncesinde 6'lı masa bu kez aday konusunu konuşmak üzere toplanırken Türkiye'nin gözü "6'lı masa adayı ne zaman açıklanacak, toplantısı ne zaman saat kaçta bitecek?" sorularının yanıtına çevrildi. Son olarak Kürşat Zorlu, "2 Mart'ta Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek" açıklamasını yapmıştı. Peki, 6'lı masa toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte o detaylar.

6’lı masa toplantısı ne zaman, saat kaçta? Altılı - 6’lı masa adayı ne zaman açıklanacak, toplantısı ne zaman saat kaçta bitecek?

6'lı masa toplantısı öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in restleşmesi sürüyor. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderleri çekişmeli adaylık kararını bugün açıklayabilir. Bu kapsamda ise milyonlar "6'lı masa adayı ne zaman açıklanacak, toplantısı ne zaman saat kaçta bitecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 6'lı masa toplantı saati ve tüm detaylar.

6’lı masa toplantısı ne zaman, saat kaçta? Altılı - 6’lı masa adayı ne zaman açıklanacak, toplantısı ne zaman saat kaçta bitecek?

6'LI MASA TOPLANTISI BUGÜN

6'lı masa toplantısı bugün gerçekleşiyor. 6'lı masa toplantısı Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşecek. Ancak toplantının saatiyle ilgili bir bilgi yok.

Toplantıda 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı belirlenecek. 6'lı masa toplantısı öncesi CHP ve İYİ Parti arasında fırtınalar esiyor.

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6’lı masa toplantısı ne zaman, saat kaçta? Altılı - 6’lı masa adayı ne zaman açıklanacak, toplantısı ne zaman saat kaçta bitecek?

6'LI MASA ADAYI KİM OLACAK?

14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere 2,5 ay kaldı. 6'lı masa toplantısı kuruluşundan itibaren tam 11 kez gerçekleşti. 11 toplantının hiçbirinde Cumhurbaşkanı adayı konuşulmadı. Son toplantıda Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği hususu üzerinde duruldu. Diğer toplantılarda ise 6'lı masanın yapacağı açıklamalarda kullanılacak yazı fontu, kenar boşlukları, kurumsal dil gibi konular ele alındı. 6'lı masanın 12'nci toplantısında sıra nihayet aday belirlemeye geldi.

6’lı masa toplantısı ne zaman, saat kaçta? Altılı - 6’lı masa adayı ne zaman açıklanacak, toplantısı ne zaman saat kaçta bitecek?

6'lı masa toplantısı öncesi liderler partilerinden tam yetki aldı. CHP, aday olarak 6'lı masayı kuran Kemal Kılıçdaroğlu'nu öneriyor. İYİ Parti ise, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını kabul etmiyor, 'Kazanacak aday' diyerek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu işaret ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi ise, belediye başkanlarının görevine devam etmesi gerektiğini belirterek, bu öneriyi açıkça reddediyor.

6’lı masa toplantısı ne zaman, saat kaçta? Altılı - 6’lı masa adayı ne zaman açıklanacak, toplantısı ne zaman saat kaçta bitecek?

KEMAL KILIÇDAROĞLU 6'LI MASA TOPLANTISINDA ADAY OLARAK KENDİSİNİ ÖNERECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masa toplantısı sırasında kendisini Cumhurbaşkanı adayı olarak önerecek. Bu öneriye Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin kesin bir destek vermesi bekleniyor. Zira 6'lı masa toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Biz Demokrat Parti olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, birçok programda Kemal Kılıdaroğlu'nun kendileri için uygun bir isim olduğunu dile getirdi.

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