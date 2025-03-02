7 mermi yedi 10 saat ölü taklidi yaptı! Ölmediği anlaşılınca... ’Ölmedim ben ne yapacağız şimdi?’

Sarıkaya'nın eczaneden aldığı sargı bezi ve ilaçlarla pansuman yaptığı kadına yaralı haldeyken, defalarca cinsel saldırıda bulunduğuna da yer verilen iddianamede, Recep Özaslan'ın cesedini ise öldürdükten 5 gün sonra, önce çarşafa ardından da streç filme sarıp bantlayarak odanın köşesine koyduğu belirtildi. İlyas Sarıkaya hakkında, 'kasten öldürme', 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılma', 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahlı yağma', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sarıkaya'nın yargılandığı dava ile alakalı 12 Şubat'ta görülen karar öncesi son duruşmada, İlyas Sarıkaya'nın ifadesine de yer verildi. Suçunu kabul eden Sarıkaya ifadesinde, F.O. ile nişanlı olduklarını, yolda gördüğü ve kalacak yeri olmayan 30 yıllık arkadaşı Recep Özaslan'ı kalması için evine çağırdığını belirtip, "Sabah, salondan gelen nefes seslerine uyandım. Recep ve F.O.'yu yarı çıplak vaziyette salonun ortasında uygunsuz halde gördüm. Recep'in karın bölgesine ateş ettim. Yerde can çekişir vaziyette olduğunu görünce, acı çekmemesi için bir el daha kalp hizasına ateş ettim. F.O.'ya dönüp 'bunu bana neden yaptın' diye sordum. Sonra ona peş peşe ateş ettim. Onu öldürmek gibi bir niyetim yoktu. F.O. zaten uyuşturucu bağımlısıydı. Kendisini yaraladıktan sonra hastaneye götürmek istedim, kabul etmedi. Bunun üzerine eczaneden aldığım ilaçlar ile kendi kendini tedavi etti. F.O. bu süreçten sonra defalarca evde yalnız kaldı. Şayet zorla alıkoyuyor olsaydım, bu zamanları fırsat bilip kaçabilirdi. F.O., cesedin ortadan kaldırılması için bana yardım edeceğini söyledi. Bu sırada bana, 'ben sana yaptım sen de bana yaptın, ödeşmiş olduk. Bu işin sorumlusu benim, ceza almaman için her şeyi yapacağım' dedi" ifadelerini kullandı.Sarıkaya hakkında kararın açıklanacağı karar duruşmasının ise ağır ceza mahkemesinde görüleceği öğrenildi. Tedavi gördüğü hastanede bir sürü operasyon geçiren ve isabet eden 7 mermiden 6'sı bulundukları yerlerden çıkarılamadıkları için vücudunda 6 mermi ile yaşayan Fatma O. ise iki sene sonra dehşeti yaşadığı evin önüne gidip yaşadıklarını unutup yeniden hayata tutunacağını söyledi. Evlilik için gün sayan Fatma O., İhlas Medya tarafından kendisine hediye edilen gelinliği görünce gözyaşlarını tutamadı. 2 sene önce yaşadığı kabus dolu 23 günü anlatan genç kadın, İlyas Sarıkaya'nın ceza aldığını görmeden huzura eremeyeceğini dile getirdi.

