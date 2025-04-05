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7 NİSAN PAZARTESİ OKUL VAR MI? MEB takvimiyle belli oldu! Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 05.04.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025
11:24
7 NİSAN PAZARTESİ OKUL VAR MI? MEB takvimiyle belli oldu! Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor?
Ara tatilin bitmesine geri sayım başlarken okullar 7 Nisan Pazartesi açılacak mı, ara tatil ne zaman bitiyor? sorusu, veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 takvimine göre, okulların ara tatili 28 Mart'ta başladı ve 7 Nisan'da sona eriyor. Öğrenciler, bu yılın ilk ara tatilini Kasım'da yaparken, yarıyıl tatili Ocak'ta gerçekleşti. Nisan tatili bayramla birleşti. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar.