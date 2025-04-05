Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 7 NİSAN PAZARTESİ OKUL VAR MI? MEB takvimiyle belli oldu! Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 05.04.2025 11:24 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 11:24

7 NİSAN PAZARTESİ OKUL VAR MI? MEB takvimiyle belli oldu! Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor?

Ara tatilin bitmesine geri sayım başlarken okullar 7 Nisan Pazartesi açılacak mı, ara tatil ne zaman bitiyor? sorusu, veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 takvimine göre, okulların ara tatili 28 Mart'ta başladı ve 7 Nisan'da sona eriyor. Öğrenciler, bu yılın ilk ara tatilini Kasım'da yaparken, yarıyıl tatili Ocak'ta gerçekleşti. Nisan tatili bayramla birleşti. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar.

7 NİSAN PAZARTESİ OKUL VAR MI? MEB takvimiyle belli oldu! Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor?

Okullarda 2. Dönem 2. Ara Tatil 2025, Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre belirlendi. Bu yıl, Ramazan Bayramı ile ara tatil birleşti ve 28 Mart Cuma başlayıp, 7 Nisan Pazartesi günü sona erecek. Öğrenciler, tatilin bitiminde ders başı yapacak. Peki, pazartesi günü okullar açılacak mı?

7 NİSAN PAZARTESİ OKUL VAR MI? MEB takvimiyle belli oldu! Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Ara tatilin sona ermesiyle birlikte, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü ders zili tekrar çalacak ve eğitim-öğretim kaldığı yerden devam edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
7 NİSAN PAZARTESİ OKUL VAR MI? MEB takvimiyle belli oldu! Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor?

ARA TATİL KAÇ GÜN, UZATILDI MI?
MEB 2024 2025 takvimine göre ara tatil hafta sonlarıyla beraber 9 gün olacak. Ara tatilin ardından öğrenciler, 7 Nisan'da tekrar ders başı yapacak.

7 NİSAN PAZARTESİ OKUL VAR MI? MEB takvimiyle belli oldu! Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim takvimine göre, yaz tatili 20 Haziran Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla resmen başlayacak.

7 NİSAN PAZARTESİ OKUL VAR MI? MEB takvimiyle belli oldu! Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor?

MEB 2024-2025 TATİL TAKVİMİ
MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025

İkinci ara tatil 31 Mart-4 Nisan 2025

20 Haziran 2025 Okulların kapanışı