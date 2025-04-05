7 NİSAN PAZARTESİ OKUL VAR MI? MEB takvimiyle belli oldu! Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor?

Okullarda 2. Dönem 2. Ara Tatil 2025, Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre belirlendi. Bu yıl, Ramazan Bayramı ile ara tatil birleşti ve 28 Mart Cuma başlayıp, 7 Nisan Pazartesi günü sona erecek. Öğrenciler, tatilin bitiminde ders başı yapacak. Peki, pazartesi günü okullar açılacak mı?