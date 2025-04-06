7 Nisan Pazartesi okullar var mı, yok mu? 2024-2025 MEB tatil günleri ile okullardaki son durum gündemde!

2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, ikinci dönem ara tatili 28 Mart'ta başladı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 20 milyon öğrenci, hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 günlük bir tatil sürecine girdi. Bu sene Ramazan Bayramı'nın ara tatile denk gelmesiyle birlikte öğrenciler uzun bir dinlenme fırsatı yakaladı. Tatilin son günlerine yaklaşılırken, 7 Nisan Pazartesi günü okulların açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Peki, 7 Nisan Pazartesi okullar var mı, yok mu? İşte, 2024-2025 MEB tatil takvimi...