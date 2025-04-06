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Haberler Yaşam 7 Nisan Pazartesi okullar var mı, yok mu? 2024-2025 MEB tatil günleri ile okullardaki son durum gündemde!
Giriş Tarihi: 06.04.2025 09:08 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 09:08

7 Nisan Pazartesi okullar var mı, yok mu? 2024-2025 MEB tatil günleri ile okullardaki son durum gündemde!

Öğrenciler ve veliler, nisan ayındaki ara tatilin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ikinci ara tatil 28 Mart Cuma günü başladı. Hafta sonları da dahil edildiğinde öğrenciler toplamda 9 günlük bir dinlenme süresi elde etti. Bu süreçte en çok merak edilen sorulardan biri de okullarda eğitim öğretim faaliyetlerinin ne zaman başlayacağı oldu. Peki, 7 Nisan Pazartesi okullar var mı, yok mu? İşte, 2024-2025 MEB tatil takvimi...

7 Nisan Pazartesi okullar var mı, yok mu? 2024-2025 MEB tatil günleri ile okullardaki son durum gündemde!

2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, ikinci dönem ara tatili 28 Mart'ta başladı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 20 milyon öğrenci, hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 günlük bir tatil sürecine girdi. Bu sene Ramazan Bayramı'nın ara tatile denk gelmesiyle birlikte öğrenciler uzun bir dinlenme fırsatı yakaladı. Tatilin son günlerine yaklaşılırken, 7 Nisan Pazartesi günü okulların açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Peki, 7 Nisan Pazartesi okullar var mı, yok mu? İşte, 2024-2025 MEB tatil takvimi...

7 Nisan Pazartesi okullar var mı, yok mu? 2024-2025 MEB tatil günleri ile okullardaki son durum gündemde!

7 NİSAN 2025 PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR VAR MI?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından dönem başında yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullarda ikinci dönem ara tatili sona eriyor.

Yaklaşık 20 milyon öğrenci için ders zili 7 Nisan 2025 Pazartesi günü yeniden çalacak. Böylece öğrenciler, tatilin ardından sınıflarına dönerek kaldıkları yerden eğitimlerine devam edecek.

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7 Nisan Pazartesi okullar var mı, yok mu? 2024-2025 MEB tatil günleri ile okullardaki son durum gündemde!

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ UZATILDI MI, NE ZAMAN SONA ERECEK?

2025 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ara tatili, 31 Mart Pazartesi günü başladı ve 4 Nisan Cuma günü itibarıyla sona erdi. Tatilin süresinde herhangi bir uzatma yapılmadı. Hafta sonlarının da eklenmesiyle birlikte öğrenciler toplam 9 gün dinlenme fırsatı buldu. Ara tatilin ardından öğrenciler, 7 Nisan Pazartesi günü okullarına geri dönecek.

7 Nisan Pazartesi okullar var mı, yok mu? 2024-2025 MEB tatil günleri ile okullardaki son durum gündemde!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar 20 Haziran 2025 tarihinde kapanacak ve yaz tatili başlayacak.

7 Nisan Pazartesi okullar var mı, yok mu? 2024-2025 MEB tatil günleri ile okullardaki son durum gündemde!

MEB 2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

Okul açılışı: 9 Eylül 2024

İlk ara tatil: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl (Sömestr) tatili: 20-31 Ocak 2025

İkinci ara tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025

Okulların kapanışı: 20 Haziran 2025