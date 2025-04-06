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7 Nisan Pazartesi okullar var mı, yok mu? 2024-2025 MEB tatil günleri ile okullardaki son durum gündemde!
Giriş Tarihi: 06.04.2025 09:08
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
09:08
7 Nisan Pazartesi okullar var mı, yok mu? 2024-2025 MEB tatil günleri ile okullardaki son durum gündemde!
Öğrenciler ve veliler, nisan ayındaki ara tatilin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ikinci ara tatil 28 Mart Cuma günü başladı. Hafta sonları da dahil edildiğinde öğrenciler toplamda 9 günlük bir dinlenme süresi elde etti. Bu süreçte en çok merak edilen sorulardan biri de okullarda eğitim öğretim faaliyetlerinin ne zaman başlayacağı oldu. Peki, 7 Nisan Pazartesi okullar var mı, yok mu? İşte, 2024-2025 MEB tatil takvimi...