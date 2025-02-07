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Haberler Yaşam 7 ŞUBAT 2025 GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ | Ege'de peş peşe sarsıntılar! AFAD ve Kandilli verileriyle depremler
Giriş Tarihi: 07.02.2025 09:52 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 09:52

7 ŞUBAT 2025 GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ | Ege'de peş peşe sarsıntılar! AFAD ve Kandilli verileriyle depremler

Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik devam ediyor! Yunanistan'ın Santorini Adası çevresinde başlayan yer hareketleri hız kesmeden sürüyor. 26 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında bölgede yaşanan deprem sayısı 6 bin 400'ü geçti.ürkiye'ye en yakın depremin ise 140 kilometre mesafede meydana geldiği bildirildi. İşte, 7 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sağladığı verilerle güncel deprem bilgileri...

7 ŞUBAT 2025 GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ | Ege’de peş peşe sarsıntılar! AFAD ve Kandilli verileriyle depremler

26 Ocak 2025'ten itibaren Ege Denizi'nde ardı ardına birçok sarsıntı meydana geldi. Yunanistan'ın Santorini Adası çevresinde başlayan sismik etkinlik devam ederken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ölçümleriyle bu hareketlilikle ilgili bilgiler paylaşılıyor. İşte, 7 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Ege Denizi'nde gerçekleşen son depremler

7 ŞUBAT 2025 GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ | Ege’de peş peşe sarsıntılar! AFAD ve Kandilli verileriyle depremler

SON DAKİKA EGE'DE SARSTINTILAR SÜRÜYOR!

AFAD'ın internet sitesindeki bilgilere göre, Ege Denizi'nde art arda depremler meydana geliyor. Son olarak 7 Şubat 2025 günü saat 06.49'da 4.4 büyüklüğünde ve 50 dakika sonra saat 07.36'da 3.0 olmak üzere iki deprem daha meydana geldi.

#DEPREM
EGE DENIZI
07.02.2025, 06:35:32 TSİ
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 14.6 km
#Kandilli

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7 ŞUBAT 2025 GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ | Ege’de peş peşe sarsıntılar! AFAD ve Kandilli verileriyle depremler

SON DEPREMLER LİSTESİ 7 ŞUBAT BUGÜNKÜ DEPREMLER
Ege'de depremler devam ediyor. AFAD ölçümlerine göre;

Saat 06.49'da 3.3 büyüklüğünde,
Saat 06.35'de 3.9 büyüklüğünde,
Saat 06.16'da 3.1 büyüklüğünde,
Saat 06.11'de 3.3 büyüklüğünde, deprem oldu.

7 ŞUBAT 2025 GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ | Ege’de peş peşe sarsıntılar! AFAD ve Kandilli verileriyle depremler

EGE'DE YAŞANAN DEPREM TÜRKİYEYİ ETKİLER Mİ?

Ege Denizi'nde son günlerde art arda meydana gelen depremler, bölgede "deprem fırtınası" olarak adlandırılan bir sismik hareketliliğe işaret ediyor. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, bu depremlerin Türkiye'ye şu an için olumsuz bir etkisinin olmadığını belirterek, "Ülkemiz için çok olumsuz bir etkisinden söz edemeyiz. Fakat 6 ve üzeri bir depremi kıyılarımızda hissetmemiz mümkün." dedi.

7 ŞUBAT 2025 GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ | Ege’de peş peşe sarsıntılar! AFAD ve Kandilli verileriyle depremler

SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Daha küçük olan depremler iste son depremler listesinde görüntülenmektedir.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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