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7 ŞUBAT 2025 GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ | Ege'de peş peşe sarsıntılar! AFAD ve Kandilli verileriyle depremler
Giriş Tarihi: 07.02.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
09:52
7 ŞUBAT 2025 GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ | Ege'de peş peşe sarsıntılar! AFAD ve Kandilli verileriyle depremler
Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik devam ediyor! Yunanistan'ın Santorini Adası çevresinde başlayan yer hareketleri hız kesmeden sürüyor. 26 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında bölgede yaşanan deprem sayısı 6 bin 400'ü geçti.ürkiye'ye en yakın depremin ise 140 kilometre mesafede meydana geldiği bildirildi. İşte, 7 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sağladığı verilerle güncel deprem bilgileri...