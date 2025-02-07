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CUMA HUTBESİ 7 ŞUBAT TAM METNİ: Bu haftaki Cuma hutbesi Diyanet tarafından yayımlandı!
Giriş Tarihi: 07.02.2025 06:21
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
06:21
CUMA HUTBESİ 7 ŞUBAT TAM METNİ: Bu haftaki Cuma hutbesi Diyanet tarafından yayımlandı!
Diyanet İşleri Başkanlığı, 7 Şubat 2025 tarihli Cuma hutbesini dinhizmetleri.diyanet.gov.tr üzerinden yayınladı. Bu haftaki hutbede, masum insanlara iftira atmanın, dedikodu yapmanın ve başkalarının arasını bozmanın dilin iflası olduğu vurgulandı. Ayrıca, Peygamber Efendimiz (s.a.s.)'in hadisleri de hutbede yer aldı. Peki; Peki, 7 Şubat cuma hutbesi konusu nedir? İşte, bu haftaki cuma hutbesi metni tamamı.