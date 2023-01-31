7. Yargı Paketi maddeleri 2023: Genel af çıkacak mı? Adalet Bakanlığı 7. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

Adalet Bakanlığı bünyesinde uygulanması beklenen 7. Yargı paketi maddeleri 2023 gündemdeki yerini koruyor. Bakan Bekir Bozdağ tarafından sunum yapılması beklenen yargı paketi nafaka, infaz düzenlemesi, genel af, icra, uyuşturucu, denetimli serbestlik, göçmen kaçakçılığı, avukatlık ve adli yardım gibi konu başlıkları ile araştırılıyor. 7. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'ten geçti mi soruları yanıt aramaya devam ediyor. Peki, genel af çıkacak mı, var mı? İşte, taslağı ve içeriği hakkında merak edilenler…