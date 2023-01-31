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Haberler Yaşam 7. Yargı Paketi maddeleri 2023: Genel af çıkacak mı? Adalet Bakanlığı 7. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek?
Giriş Tarihi: 31.01.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 11:55

7. Yargı Paketi maddeleri 2023: Genel af çıkacak mı? Adalet Bakanlığı 7. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

Adalet Bakanlığı bünyesinde uygulanması beklenen 7. Yargı paketi maddeleri 2023 gündemdeki yerini koruyor. Bakan Bekir Bozdağ tarafından sunum yapılması beklenen yargı paketi nafaka, infaz düzenlemesi, genel af, icra, uyuşturucu, denetimli serbestlik, göçmen kaçakçılığı, avukatlık ve adli yardım gibi konu başlıkları ile araştırılıyor. 7. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'ten geçti mi soruları yanıt aramaya devam ediyor. Peki, genel af çıkacak mı, var mı? İşte, taslağı ve içeriği hakkında merak edilenler…

7. Yargı Paketi maddeleri 2023: Genel af çıkacak mı? Adalet Bakanlığı 7. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

7. Yargı paketi maddeleri araştırılmaya devam ediyor. Nafaka ve infaz koruma düzenlemesi bekleyen vatandaşlar paketin içeriği ve kapsamını sorguluyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde uygulanması beklenen paketle ilgili Bakan Bekir Bozdağ'ın açıklamaları takip ediliyor. Yargı paketi son dakika haberleri ile takip edilirken yasalaşma süreci bekleniyor. Peki, 7. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'ten geçti mi, genel af çıkacak mı? İşte, 2023 yılı son durum…

7. Yargı Paketi maddeleri 2023: Genel af çıkacak mı? Adalet Bakanlığı 7. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

7. YARGI PAKETİ 2023 GELİYOR!

7. Yargı paketi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın sunumu ile gündemdeki yerini aldı. Taslak metnin tamamlanması ardından paketin TBMM'ye gelmesi için geri sayım başlayacak.

Peki, yargı paketinin içeriği nasıl?

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7. Yargı Paketi maddeleri 2023: Genel af çıkacak mı? Adalet Bakanlığı 7. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

7. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

Konutlarda çat kapı haciz kalkıyor: Konutlarda hakim kararı olmaksızın haciz işlemi yapılamayacak. Konutlarda yapılacak hacizler bakımından; icra müdürünün verdiği haciz kararının ancak "hakim onayından geçtikten sonra" yerine getirilebilmesi sağlanacak. Ayrıca, aile bireylerine ait ibadete özgü veya kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları, haczi caiz olmayan mallar arasına alınacak.

7. Yargı Paketi maddeleri 2023: Genel af çıkacak mı? Adalet Bakanlığı 7. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

Buna göre evde ailenin ortak kullanımındaki buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve yatak ile baza gibi eşyalar haczedilemeyecek. İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde (taşkın) haciz yapılması açıkça yasaklanacak. Örneğin borç 50 bin TL ise 50 bin TL'lik eşya üzerinde haciz yapılabilecek.

7. Yargı Paketi maddeleri 2023: Genel af çıkacak mı? Adalet Bakanlığı 7. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

Bağımlılar için özel cezaevi: Bağımlılık yapma özelliği fazla olan sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik cezai yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesi amacıyla, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri uyuşturucu madde olarak kabul edilerek, bunlar da ceza dahiline alınıyor.

Böylelikle anılan maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı, 10 yıldan 15 yıl hapis cezasına çıkarılıyor.

Ayrıca tedavi ve rehabilitasyon programlarının uygulanacağı müstakil ceza infaz kurumlarının açılabilmesine veya mevcut ceza infaz kurumlarının bir bölümünün bu amaç için düzenlenebilmesine imkan tanınacak. Yine, uyuşturucu kullanmak suçundan dolayı mahkum olup da denetimli serbestliğe ayrılan hükümlülere, ilaveten tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılma yükümlülüğü getirilecek.

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