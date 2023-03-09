7. Yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Adalet Bakanlığı 7. Yargı paketi maddeleri ile İKM düzenlemesi ve genel af var mı?

Adalet Bakanlığı gündeminde yer alan 7. Yargı paketi son dakika haberleri ile takip ediliyor. Bakan Bekir Bozdağ tarafından duyurulan yargı paketinde infaz koruma memuru (İKM), icra, denetimli serbestlik, göçmen kaçakçılığı, avukatlık ve adli yardım gibi konu başlıkları bekleniyor. Öte yandan genel af çıkacak mı sorusu da yanıt arıyor. 7. Yargı paketi maddeleri içeriğine dair bilgiler paylaşıldı. Peki, 7. Yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi, hangi tarihte yürürlüğe girecek? İşte, tüm merak edilenler…