7 yaşındaki kız çocuğunun sözleri yürekleri dağladı! Annesi gözlerinin önünde öldürülmüştü: Babam 100 yıl ceza alsın

"ANNEMİ GÖZLERİMİN ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ"

Babasından şikayetçi olduğunu söyleyen Ş.G., "Babam hapisten izinli olarak eve geldi. Bir süre sonra babama kimden geldiğini bilmediğim bir telefon geldi. Telefonla konuştuktan sonra birden annemle tartışmaya başladı. Annem o sırada mutfakta bulaşık yıkıyordu. Ben ağlayınca babam saçımdan tutup beni dışarıya doğru sürükledi. "