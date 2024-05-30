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Haberler Yaşam 7 yaşındaki kız çocuğunun sözleri yürekleri dağladı! Annesi gözlerinin önünde öldürülmüştü: Babam 100 yıl ceza alsın
Giriş Tarihi: 30.05.2024 15:16 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 15:17

7 yaşındaki kız çocuğunun sözleri yürekleri dağladı! Annesi gözlerinin önünde öldürülmüştü: Babam 100 yıl ceza alsın

Konya'da cezaevinden izinli çıktıktan sonra kendisini aldattığını ileri sürdüğü dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı çocuğunun annesi Damla Dakım'ı (25) bıçaklayarak öldüren Neşet Güneş'in (27) 7 yaşındaki kızı duruşmada tanık olarak dinlendi. Ş.G., "Babamın annemi bıçaklamasını pencereden izledim. Beni annesiz bıraktı, 100 yüzyıl ceza alsın. Benim artık onun gibi babam yok" dedi.

TOLGA YANIK
7 yaşındaki kız çocuğunun sözleri yürekleri dağladı! Annesi gözlerinin önünde öldürülmüştü: Babam 100 yıl ceza alsın

Kan donduran cinayet geçtiğimiz yıl 14 Eylül günü merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde yaşandı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlama' suçundan 2015 yılında cezaevine giren Neşet Güneş, olay tarihinden iki gün önce açık cezaevinden izinli çıkan Güneş, iddiaya göre kendisini aldattığını ileri sürdüğü 7 yaşındaki çocuğunun annesi Damla Dakım'ı 51 bıçak darbesiyle öldürdü.

7 yaşındaki kız çocuğunun sözleri yürekleri dağladı! Annesi gözlerinin önünde öldürülmüştü: Babam 100 yıl ceza alsın

Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Neşet Güneş'i aynı mahallede saklandığı adreste yakalanan Güneş tutuklandı.

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7 yaşındaki kız çocuğunun sözleri yürekleri dağladı! Annesi gözlerinin önünde öldürülmüştü: Babam 100 yıl ceza alsın

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Katil zanlısı Neşet Güneş hakkında 'kadına karşı kasen öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

7 yaşındaki kız çocuğunun sözleri yürekleri dağladı! Annesi gözlerinin önünde öldürülmüştü: Babam 100 yıl ceza alsın

Davanın bugün görülen duruşmasına çiftin 7 yaşındaki kızları Ş.G. tanık olarak dinlendi.

7 yaşındaki kız çocuğunun sözleri yürekleri dağladı! Annesi gözlerinin önünde öldürülmüştü: Babam 100 yıl ceza alsın

"ANNEMİ GÖZLERİMİN ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ"

Babasından şikayetçi olduğunu söyleyen Ş.G., "Babam hapisten izinli olarak eve geldi. Bir süre sonra babama kimden geldiğini bilmediğim bir telefon geldi. Telefonla konuştuktan sonra birden annemle tartışmaya başladı. Annem o sırada mutfakta bulaşık yıkıyordu. Ben ağlayınca babam saçımdan tutup beni dışarıya doğru sürükledi. "

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