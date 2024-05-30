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7 yaşındaki kız çocuğunun sözleri yürekleri dağladı! Annesi gözlerinin önünde öldürülmüştü: Babam 100 yıl ceza alsın
Giriş Tarihi: 30.05.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
15:17
7 yaşındaki kız çocuğunun sözleri yürekleri dağladı! Annesi gözlerinin önünde öldürülmüştü: Babam 100 yıl ceza alsın
Konya'da cezaevinden izinli çıktıktan sonra kendisini aldattığını ileri sürdüğü dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı çocuğunun annesi Damla Dakım'ı (25) bıçaklayarak öldüren Neşet Güneş'in (27) 7 yaşındaki kızı duruşmada tanık olarak dinlendi. Ş.G., "Babamın annemi bıçaklamasını pencereden izledim. Beni annesiz bıraktı, 100 yüzyıl ceza alsın. Benim artık onun gibi babam yok" dedi.