7 yaşındaki Taha kunduracı göğsünden operasyonla kurtuldu

"Kunduracı göğsü" olarak bilinen çökük göğüs rahatsızlığı nedeniyle sağlık sorunları yaşayan 7 yaşındaki Taha Seyman, geçirdiği operasyonun ardından yaşıtları gibi normal bir göğüs yapısına sahip oldu. Anne Leyla Seyman, "Doğduğu zaman çukurluk çok belli değildi ama büyüdükçe belirginleşmeye başladı. Bu en çok beni rahatsız etti çünkü hem görüntüsüne çok üzülüyordum hem de sürekli hastalanıyordu" dedi. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Göktürk Fındık ise, "Neredeyse yumruğu göğsünün içine girecek kadar çöküktü. 'Kapalı ameliyat' dediğimiz bir metotla göğüs kafesini yukarıya doğru düzelttik" diye konuştu.