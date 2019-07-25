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  • 7 yaşındaki Taha "kunduracı göğsü"nden operasyonla kurtuldu

7 yaşındaki Taha ""nden operasyonla kurtuldu

"" olarak bilinen rahatsızlığı nedeniyle sağlık sorunları yaşayan 7 yaşındaki Taha Seyman, geçirdiği operasyonun ardından yaşıtları gibi normal bir göğüs yapısına sahip oldu. Anne Leyla Seyman, "Doğduğu zaman çukurluk çok belli değildi ama büyüdükçe belirginleşmeye başladı. Bu en çok beni rahatsız etti çünkü hem görüntüsüne çok üzülüyordum hem de sürekli hastalanıyordu" dedi. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. ise, "Neredeyse yumruğu göğsünün içine girecek kadar çöküktü. 'Kapalı ameliyat' dediğimiz bir metotla göğüs kafesini yukarıya doğru düzelttik" diye konuştu.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 25.07.2019 17:03 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 17:14
7 yaşındaki Taha kunduracı göğsünden operasyonla kurtuldu

Ankara'da yaşayan Leyla ve Kemal çiftinin tek çocukları , doğuştan rahatsızlığıyla dünyaya geldi. "Kunduracı göğüs" olarak da bilinen rahatsızlığı nedeniyle çabuk yorulma, kusma gibi sağlık sorunları yaşayan Muhammed Taha, geçirdiği operasyon sonrasında vücudundaki şekil bozukluğundan kurtularak sağlığına kavuştu.

7 yaşındaki Taha kunduracı göğsünden operasyonla kurtuldu

Anne Leyla Seyman, oğlunun yaşadığı sağlık sorunu ve ameliyat sürecini AA muhabirine anlattı. Oğlu Taha'nın büyüme sürecinde göğsündeki çukurluğun da ilerlediğini ifade eden Seyman, "İlk doğduğu zaman çukurluk çok belirgin değildi ama büyüdükçe çukurluk da daha çok içeri gitmeye başladı. Bu durumdan en çok ben rahatsız olmaya başladım. Hem görüntüsüne çok üzülüyordum hem de sürekli hastalanıyordu." dedi.

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7 yaşındaki Taha kunduracı göğsünden operasyonla kurtuldu

Taha'nın rahatsızlığı nedeniyle okulda çabuk yorulduğunu, arkadaşlarıyla birlikte koşamadığını anlatan Seyman, bugüne kadar çok hastane dolaştıklarını ve ameliyatı için yüksek ücretler talep edildiğini söyledi.

7 yaşındaki Taha kunduracı göğsünden operasyonla kurtuldu

Oğlunun göğüs kafesindeki çökmenin zamanla kalbine de baskı yaptığını ifade eden Seyman, "Koşamıyordu, çabuk yoruluyordu. Bebeklik döneminde hastaneye götürdüğümde 'bu çocuğun göğsünü göster' diyorlardı. Akciğere baskı yaptığı için öksürüyor, balgam atamıyordu. Çok sık hasta oluyordu. Yemek yediği zaman biraz fazla kaçırdı mı kusuyordu. Elimle ölçüyordum her banyo yaptırdığımda, 'bu böyle olmayacak' dedim." diye konuştu.

7 yaşındaki Taha kunduracı göğsünden operasyonla kurtuldu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Atatürk Göğüs Hastalıkları Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. , operasyona ilişkin şu bilgileri verdi: "Normalde göğüs yapısı düz bir şekilde olması gerekirken kunduracı göğsünde gözle görülebilir tarzda içeriye doğru çöküklük oluyor. Bizim çocuğumuzda da vardı içeriye doğru bir çöküklük vardı. Hastamızın neredeyse yumruğu göğsünün içerisine girecek tarzda fazlaydı. Buraya geldiğinde çocuğumuzu 'kapalı ameliyat' dediğimiz bir metotla göğüs kafesini yukarıya doğru düzelttik."

7 yaşındaki Taha kunduracı göğsünden operasyonla kurtuldu

Taha'nın ameliyat olmaması durumunda ilerleyen yaşlarında çöküklüğün artabileceğini belirten Fındık, "Çöküklük artarsa kalbe yönelik semptomlar daha da fazla olacaktı. Belki solunumsal sıkıntısı olacaktı. Bu tür hastalıklarda erken yaşta tedavinin hasta için konforu daha fazladır. Erken yaşta tedavi olduğu zaman ameliyat sonrası komplikasyonları daha az oluyor çocuklar da çabuk iyileşebiliyor." dedi.

7 yaşındaki Taha kunduracı göğsünden operasyonla kurtuldu

7 yaşındaki Taha'nın operasyonu sırasında erişkinler için de kullanılan çelik bar kullandıklarını ifade eden Fındık, "Özel aletlerle yapılan bu operasyonda, normalde göğüs, olması gereken kavisli haline getiriliyor. Bu kavisle beraber ameliyatla içeriye yerleştiriliyor. Yan taraflar eğilerek kelebek yardımıyla vücuda sabitleniyor. Vücut içerisinde yaklaşık 3 yıl kadar kalıyor. 3 yıl sonra da bunu çıkartıyoruz sonrasında da herhangi bir çöküklük olmuyor. Hasta gayet memnun." sözleriyle operasyon sürecini anlattı.

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