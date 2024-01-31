70 yaşındaki kadının diş tedavisinde korkunç ölümü! “20 dakikada bütün dişleri çekti”

"20 DAKİKADA BÜTÜN DİŞLERİ ÇEKTİ"



Yaşlı kadının kızı Sebahat Taşbay, annesinin hayatını kaybetmesine neden olan o süreci anlattı. Annesinin diş rahatsızlığı yüzünde 3 ay ağrı çektiğini, bu süreçte doktorla görüştüklerini ve kendilerini çene cerrahına yönlendirildiklerini anlatan Taşbay, "Bize bir planlama çıkarttı. Bu kadar diş çekilecek.



