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70 yaşındaki kadının diş tedavisinde korkunç ölümü! “20 dakikada bütün dişleri çekti”
Giriş Tarihi: 31.01.2024 07:52
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
07:53
70 yaşındaki kadının diş tedavisinde korkunç ölümü! “20 dakikada bütün dişleri çekti”
İstanbul'da 70 yaşındaki Aynur Açıkgüloğlu özel bir hastanede diş tedavisine başladı. Doktor tek seferde yaşlı kadının tüm dişlerini çekti. Diş çekiminden sonra kanaması bir türlü durmayan Açıkgüloğlu, antibiyotik tedavilerle geçiştirildi. Yaşlı kadın, 27 gün sonra kaldırıldığı hastanede çenesinin kırıldığı ortaya çıktı. Ameliyata alınan Açıkgüloğlu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.