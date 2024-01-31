Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 70 yaşındaki kadının diş tedavisinde korkunç ölümü! “20 dakikada bütün dişleri çekti”
Giriş Tarihi: 31.01.2024 07:52 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 07:53

70 yaşındaki kadının diş tedavisinde korkunç ölümü! “20 dakikada bütün dişleri çekti”

İstanbul'da 70 yaşındaki Aynur Açıkgüloğlu özel bir hastanede diş tedavisine başladı. Doktor tek seferde yaşlı kadının tüm dişlerini çekti. Diş çekiminden sonra kanaması bir türlü durmayan Açıkgüloğlu, antibiyotik tedavilerle geçiştirildi. Yaşlı kadın, 27 gün sonra kaldırıldığı hastanede çenesinin kırıldığı ortaya çıktı. Ameliyata alınan Açıkgüloğlu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Deniz YUSUFOĞLU
70 yaşındaki kadının diş tedavisinde korkunç ölümü! “20 dakikada bütün dişleri çekti”

İstanbul'da yaşayan 70 yaşındaki Aynur Açıkgüloğlu, 21 Ekim 2023'de dişlerindeki ağrı nedeniyle özel bir hastaneye gitti. Kızı Sebahat Taşbay ile gittiği diş doktoru iddiaya göre Açıkgüloğlu'nun ağzındaki dişlerin çoğunluğunu tek seferde çekti.

70 yaşındaki kadının diş tedavisinde korkunç ölümü! “20 dakikada bütün dişleri çekti”

Diş doktoru, 70 yaşındaki kadını evine gönderdi. 10 Kasım 2023'de dişlerindeki şiddetli kanamanın durmaması nedeniyle tekrar doktora gelen yaşlı kadın, doktorun ilaç vermesi ile evine gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
70 yaşındaki kadının diş tedavisinde korkunç ölümü! “20 dakikada bütün dişleri çekti”

YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Ertesi günü rahatsızlanan Aynur Açıkgüloğlu, evine yakın özel bir hastaneye kaldırıldı. Doktorun yaptığı muayene sonrası Açıkgüloğlu'nun çenesinin kırık olduğu söylenerek yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda tedavisine başlanan yaşlı kadının tekrardan kanaması başlayınca ameliyata alındı. Ameliyattan çıkan Açıkoğlu yarım saat sonrasında hayatını kaybetti.

70 yaşındaki kadının diş tedavisinde korkunç ölümü! “20 dakikada bütün dişleri çekti”

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Açıkgüloğlu'nun kızı acılı Nebahat Taşbay annesinin dişlerini çeken doktorun hatalı işlem yaptığı iddiasıyla avukatı Iyaz Çimen aracılığıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, özel hastanedeki diş doktorunun yanlış tedavisi sonucu annesinin hayatını kaybettiği vurgulandı. Dilekçede, doktor ve tespit edilecek şüpheli ve şüphelilerin "Öldürme", "Görevi kötüye kullanma" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

70 yaşındaki kadının diş tedavisinde korkunç ölümü! “20 dakikada bütün dişleri çekti”

"20 DAKİKADA BÜTÜN DİŞLERİ ÇEKTİ"

Yaşlı kadının kızı Sebahat Taşbay, annesinin hayatını kaybetmesine neden olan o süreci anlattı. Annesinin diş rahatsızlığı yüzünde 3 ay ağrı çektiğini, bu süreçte doktorla görüştüklerini ve kendilerini çene cerrahına yönlendirildiklerini anlatan Taşbay, "Bize bir planlama çıkarttı. Bu kadar diş çekilecek.

SON DAKİKA