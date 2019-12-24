70 yaşındaki kayınvalidesine 8 sıfır araç aldı, hepsi kazaya karıştı

Eylül 2019'dan sonra yapılan teknik takip ile suç örgütünü kuran, yöneten, üyeleri ve birlikte hareket edenler tespit edildikten sonra tamirci kılığına giren polislerin de katılımıyla Adana, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Mersin ve Osmaniye'de, 53 adreste, 55 şüpheli şahsa yönelik 13 Aralık günü sabah 06.45'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şebeke lideri ile birlikte 4'ü kadın 48 şüpheli yakalanırken, 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.4 gün boyunca emniyette sorgulanan zanlıların ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Zanlılar arasında 2'si kadın 3 kişinin belediye otobüs sürücüsü olduğu tespit edildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan aralarında örgüt lideri Sedat T., yardımcıları Tayfun Y. ile Gökhan T. ve belediye otobüs sürücüleri Kıymet G. ve Zeynep Ö.'nün de bulunduğu 13 şüpheli tutuklanırken, 14'ü adli kontrol tedbiriyle, 21'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bu arada, şüphelilerin teknik takip sırasında polise yakalanmamak için şifreli konuştukları ortaya çıkmış, zanlıların kaza planı yapıp kaza yapmaya gitmek istediklerinde "Düğünümüz var" şifresini kullandıkları, kaza yapacak sürücü için de "damat lazım" diye şifre kullandıkları ortaya çıkmıştı.



