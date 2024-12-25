71 yılda tam 30 hakim değişti: 99 davacı 221 davalının olduğu Türkiye’nin en uzun süren tapu davasında karar!

TAM 30 HAKİM DEĞİŞTİ!

Avukat Rasim Buğra Çetin şöyle devam etti: Bu dava, 1953 yılında Alaşehir Çakırcaali Mahallesi'nde kadastro çalışmaları sırasında yapılan bir hatadan dolayı açılmış. Kadastro tespitine itiraz eden Hüseyin Uzan, dedesinin hakkını korumak için dava başlatmış. Ancak davanın bu kadar uzun sürmesinin sebebi, arazi büyüklüğü, taraf sayısının fazlalığı ve dava açan kişilerin vefatıyla çok sayıda mirasçının devreye girmesi.