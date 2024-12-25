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71 yılda tam 30 hakim değişti: 99 davacı 221 davalının olduğu Türkiye’nin en uzun süren tapu davasında karar!
Giriş Tarihi: 25.12.2024 09:10
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
09:10
71 yılda tam 30 hakim değişti: 99 davacı 221 davalının olduğu Türkiye’nin en uzun süren tapu davasında karar!
Manisa'daki tapu davası rekorları da beraberinde getirdi. 1953'te davayı açan avukat bile hayatını kaybetti hatta bu sürede tam 30 hakim değişti. 99 davacı ve 221 davalının davada 71 yıl sonra karar geldi… İşte detaylar!