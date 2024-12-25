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Haberler Yaşam 71 yılda tam 30 hakim değişti: 99 davacı 221 davalının olduğu Türkiye’nin en uzun süren tapu davasında karar!
Giriş Tarihi: 25.12.2024 09:10 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 09:10

71 yılda tam 30 hakim değişti: 99 davacı 221 davalının olduğu Türkiye’nin en uzun süren tapu davasında karar!

Manisa'daki tapu davası rekorları da beraberinde getirdi. 1953'te davayı açan avukat bile hayatını kaybetti hatta bu sürede tam 30 hakim değişti. 99 davacı ve 221 davalının davada 71 yıl sonra karar geldi… İşte detaylar!

İHA
71 yılda tam 30 hakim değişti: 99 davacı 221 davalının olduğu Türkiye’nin en uzun süren tapu davasında karar!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 1953 yılında 1953/316 dava esas numarasıyla 1998 yılında vefat eden Hüseyin Uzan tarafından açılan dava, yaklaşık 300 dönüm araziyi kapsıyor.

71 yılda tam 30 hakim değişti: 99 davacı 221 davalının olduğu Türkiye’nin en uzun süren tapu davasında karar!

Hüseyin Uzan gibi toplamda 99 davacı ve 221 davalının bulunduğu dava, yıllar boyunca yaklaşık 30 hâkimin değişmesine neden oldu. Alaşehir'in Killik, Çakırcaali ve Ilgınköy mahallelerindeki parsellerle ilgili davada, Salihli Kadastro Mahkemesi 27 Kasım 2024 tarihinde kararını verdi. Mahkeme, Hüseyin Uzan'ın dava konusu olan 22 dönüm araziyi Hüseyin Uzan'ın mirasçıları adına tescil etti.

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71 yılda tam 30 hakim değişti: 99 davacı 221 davalının olduğu Türkiye’nin en uzun süren tapu davasında karar!

DAVA 1953'TE AÇILDI... AVUKATLARI ÖLDÜ!

Davanın tarafları, yıllar boyunca arazilerinde tasarruf yapamadıklarını ve belirsizliğin kendilerini zor durumda bıraktığını ifade etti. Konuyla ilgili konuşan davacı aile üyeleri, "71 yıl boyunca kredi kullanamadık, teminat veremedik. Arazimizi istediğimiz gibi kullanamıyor, ileriye dönük yatırım yapamıyorduk. Şimdi nihayet rahat bir nefes aldık. Babamız, annemiz öldü. Bu dava 1953 yılında açılmış, avukatımız öldü. Dava bize kaldı, çok şükür aldık" dedi.

71 yılda tam 30 hakim değişti: 99 davacı 221 davalının olduğu Türkiye’nin en uzun süren tapu davasında karar!

"BU DAVAYI BİTİRMEYE ÖMRÜM YETMEDİ"

1953 yılında davayı açan avukat Mustafa Yıldırım, 55 yıl boyunca bu davayı takip etti. Ancak 9 Eylül 2021'de hayatını kaybetti. Yıldırım'ın yanında yetişen ve davayı devralan avukat Rasim Buğra Çetin, meslektaşının "Bu davayı bitirmeye benim ömrüm yetmedi, umarım senin ömrün yeter" diyerek espri yaptığını söyledi.

71 yılda tam 30 hakim değişti: 99 davacı 221 davalının olduğu Türkiye’nin en uzun süren tapu davasında karar!

TAM 30 HAKİM DEĞİŞTİ!

Avukat Rasim Buğra Çetin şöyle devam etti: Bu dava, 1953 yılında Alaşehir Çakırcaali Mahallesi'nde kadastro çalışmaları sırasında yapılan bir hatadan dolayı açılmış. Kadastro tespitine itiraz eden Hüseyin Uzan, dedesinin hakkını korumak için dava başlatmış. Ancak davanın bu kadar uzun sürmesinin sebebi, arazi büyüklüğü, taraf sayısının fazlalığı ve dava açan kişilerin vefatıyla çok sayıda mirasçının devreye girmesi.

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