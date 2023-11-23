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Haberler Yaşam 72 yaşındaki adam pompalı tüfekle katliam yaptı: Üst komşusunu gürültü yapıyor diye öldürdü!
Giriş Tarihi: 23.11.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 09:05

72 yaşındaki adam pompalı tüfekle katliam yaptı: Üst komşusunu gürültü yapıyor diye öldürdü!

Ankara'da komşu dehşeti yaşandı. 72 yaşındaki T.Ü, üst katta oturan komşusunun çocuklarının yaptığı gürültüye kızdı. Pompalı tüfekle üst kata çıkıp ikisi çocuk 5 kişiye kurşun yağdırdı! Bir aile yok olurken katil apartman merdivenlerinde otururken yakalandı!

ÖMER ÇETİN
72 yaşındaki adam pompalı tüfekle katliam yaptı: Üst komşusunu gürültü yapıyor diye öldürdü!

Kan donduran cinayet dün akşam Sincan'da yaşandı. Papatya Sokak Kader Apartmanı'nda tek başına oturan 72 yaşındaki T.Ü., bir süre önce çocukları gürültü yaptı gerekçesiyle üst komşusuyla tartıştı. Dün akşam da yine gürültü yüzünden üst kata çıktı.

72 yaşındaki adam pompalı tüfekle katliam yaptı: Üst komşusunu gürültü yapıyor diye öldürdü!

EVİNDEN POMPALI TÜFEĞİ ALDI...

Komşular arasında yaşanan tartışmanın ardından T.Ü., evindeki pompalı tüfeği aldı.

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72 yaşındaki adam pompalı tüfekle katliam yaptı: Üst komşusunu gürültü yapıyor diye öldürdü!

5 KİŞİYE DE KURŞUN YAĞDIRDI

Üst kattaki komşusunun üzerine kurşun yağdırdı.

72 yaşındaki adam pompalı tüfekle katliam yaptı: Üst komşusunu gürültü yapıyor diye öldürdü!

TÜM AİLE KANLAR İÇİNDE KALDI

Saçmaların isabet ettiği aileden babaanne B.T. (71), baba H.T. (41), anne S.T. (40) ve çocukları M.T. (13) ile C.T. (11) kanlar içerisinde yere yığıldı.

72 yaşındaki adam pompalı tüfekle katliam yaptı: Üst komşusunu gürültü yapıyor diye öldürdü!

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Bina sakinleri silah sesleri üzerine hemen polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine giden ekiplerin yaptığı ilk müdahalede B.T., H.T., M.T. ve C.T.'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

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