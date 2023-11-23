Haberler Yaşam 72 yaşındaki adam pompalı tüfekle katliam yaptı: Üst komşusunu gürültü yapıyor diye öldürdü!

Giriş Tarihi: 23.11.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 09:05

72 yaşındaki adam pompalı tüfekle katliam yaptı: Üst komşusunu gürültü yapıyor diye öldürdü!

Ankara'da komşu dehşeti yaşandı. 72 yaşındaki T.Ü, üst katta oturan komşusunun çocuklarının yaptığı gürültüye kızdı. Pompalı tüfekle üst kata çıkıp ikisi çocuk 5 kişiye kurşun yağdırdı! Bir aile yok olurken katil apartman merdivenlerinde otururken yakalandı!