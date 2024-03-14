72 yıl boyunca hayatını demir kafeste geçirdi! Kafeste hukuk okudu,kitap yazdı… 70 yıllık kapsül hayat son buldu

Alexander Paul yaşadığı bu talihsiz olaydan sonra çocuk felcinden sağ kurtulan birçok kişi gibi demir bir akciğer kapsülünün içinde yaşamaya başladı. 1950'ller icat edilen bu alet, çocuk felcinin ortadan tamamen kaldırılmasından çok sonra bile Alexander tarafından kullanılmaya devam etti. Modern cihazları reddetmesinin sebebi boğazından delik açılmasını istememesiydi.