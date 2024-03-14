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72 yıl boyunca hayatını demir kafeste geçirdi! Kafeste hukuk okudu,kitap yazdı… 70 yıllık kapsül hayat son buldu
Giriş Tarihi: 14.03.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
14:41
72 yıl boyunca hayatını demir kafeste geçirdi! Kafeste hukuk okudu,kitap yazdı… 70 yıllık kapsül hayat son buldu
72 yılını 'Demir Akciğer' olarak bilinen metal bir kapsülün içinde geçiren ve bir rekora imza atan 77 yaşındaki Paul Alexander'ın ilham veren hikayesi yeniden dünya gündemine yerleşti. Paul geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. 72 yılını bir kapsülün içinde geçiren adamın hayat hikayesi şaşkına çevirdi…