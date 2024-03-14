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Haberler Yaşam 72 yıl boyunca hayatını demir kafeste geçirdi! Kafeste hukuk okudu,kitap yazdı… 70 yıllık kapsül hayat son buldu
Giriş Tarihi: 14.03.2024 14:41 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 14:41

72 yıl boyunca hayatını demir kafeste geçirdi! Kafeste hukuk okudu,kitap yazdı… 70 yıllık kapsül hayat son buldu

72 yılını 'Demir Akciğer' olarak bilinen metal bir kapsülün içinde geçiren ve bir rekora imza atan 77 yaşındaki Paul Alexander'ın ilham veren hikayesi yeniden dünya gündemine yerleşti. Paul geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. 72 yılını bir kapsülün içinde geçiren adamın hayat hikayesi şaşkına çevirdi…

72 yıl boyunca hayatını demir kafeste geçirdi! Kafeste hukuk okudu,kitap yazdı… 70 yıllık kapsül hayat son buldu

ABD'de yaşayan 'Polio Paul' lakaplı Paul Alexander 72 yılını yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki metal bir kapsülün içinde geçirdi. 1952 yılınının yazında altı yaşında çocuk felci geçiren Paul'un hayatı alt üst oldu!

72 yıl boyunca hayatını demir kafeste geçirdi! Kafeste hukuk okudu,kitap yazdı… 70 yıllık kapsül hayat son buldu

Alexander Paul yaşadığı bu talihsiz olaydan sonra çocuk felcinden sağ kurtulan birçok kişi gibi demir bir akciğer kapsülünün içinde yaşamaya başladı. 1950'ller icat edilen bu alet, çocuk felcinin ortadan tamamen kaldırılmasından çok sonra bile Alexander tarafından kullanılmaya devam etti. Modern cihazları reddetmesinin sebebi boğazından delik açılmasını istememesiydi.

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72 yıl boyunca hayatını demir kafeste geçirdi! Kafeste hukuk okudu,kitap yazdı… 70 yıllık kapsül hayat son buldu

KAPSÜLE SIĞDIRILMIŞ KOCA BİR ÖMÜR!

'Kurbağa nefes' tekniği ile makine dışında da nefes almayı öğrenen Paul, geçirdiği hastalığın hayatını mahvetmesine izin vermedi ve hayallerinin peşinden giderek başka insanlara ilham kaynağı olmaya karar verdi.

72 yıl boyunca hayatını demir kafeste geçirdi! Kafeste hukuk okudu,kitap yazdı… 70 yıllık kapsül hayat son buldu

Metal kapsüle bağımlı olmasına rağmen liseyi bitirdi, üniversiteden mezun oldu, hukuk diploması aldı, onlarca yıl avukatlık yaptı.

72 yıl boyunca hayatını demir kafeste geçirdi! Kafeste hukuk okudu,kitap yazdı… 70 yıllık kapsül hayat son buldu

GUINNES REKORLAR KİTABINA GİRDİ

Paul hastalığa yakalandıktan sadece 3 yıl sonra 1955'te hayat kurtaran çocuk felci aşısı onaylandı ve ülkenin dört bir yanındaki çocuklara uygulanmaya başladı.1979 yılında ülke çocuk felcinden tamamen arındı ancak boyundan aşağısı felçli olan Paul için artık çok geçti...

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