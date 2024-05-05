73 yaşındaki büyükanne aşkı 39 yaşındaki eşinde buldu! "Aramızdaki yaş farkı bizi etkilemiyor..."

Mart 2018'de iki çocuk annesi, sevgilisini Tunus'un Nabeul kentindeki evinde ziyaret etmek için iki haftalık bir tatile gidip bir daha geri dönmedi. Aşık olan çift, iki yıl sonra Hamza'nın ailesinin evinde yirmi misafirin bulunduğu samimi bir törenle evlendi.