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73 yaşındaki büyükanne aşkı 39 yaşındaki eşinde buldu! "Aramızdaki yaş farkı bizi etkilemiyor..."
Giriş Tarihi: 05.05.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
16:00
73 yaşındaki büyükanne aşkı 39 yaşındaki eşinde buldu! "Aramızdaki yaş farkı bizi etkilemiyor..."
73 yaşındaki büyükanne hayatının aşkını 39 yaşındaki adamda bulduğunu söylüyor. Christine Haycox, şimdiki kocası Hamza Dridi ile Ocak 2018'de tanıştı ve ardından dünya evine girdi. İkili şimdilerde çok mutlu olduğunu söylüyor.