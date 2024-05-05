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Haberler Yaşam 73 yaşındaki büyükanne aşkı 39 yaşındaki eşinde buldu! "Aramızdaki yaş farkı bizi etkilemiyor..."
Giriş Tarihi: 05.05.2024 15:52 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 16:00

73 yaşındaki büyükanne aşkı 39 yaşındaki eşinde buldu! "Aramızdaki yaş farkı bizi etkilemiyor..."

73 yaşındaki büyükanne hayatının aşkını 39 yaşındaki adamda bulduğunu söylüyor. Christine Haycox, şimdiki kocası Hamza Dridi ile Ocak 2018'de tanıştı ve ardından dünya evine girdi. İkili şimdilerde çok mutlu olduğunu söylüyor.

73 yaşındaki büyükanne aşkı 39 yaşındaki eşinde buldu! Aramızdaki yaş farkı bizi etkilemiyor...

Mart 2018'de iki çocuk annesi, sevgilisini Tunus'un Nabeul kentindeki evinde ziyaret etmek için iki haftalık bir tatile gidip bir daha geri dönmedi. Aşık olan çift, iki yıl sonra Hamza'nın ailesinin evinde yirmi misafirin bulunduğu samimi bir törenle evlendi.

73 yaşındaki büyükanne aşkı 39 yaşındaki eşinde buldu! Aramızdaki yaş farkı bizi etkilemiyor...

Christine eşine destek olmak için Müslüman oldu ve son üç yılı birlikte evlilik hayatının tadını çıkararak geçirdiler. Christine, Hamza'nın tüm yemekleri yaparak kendisine "kraliçe gibi" davrandığını ve çamaşır makinesine dokunmasına izin vermediğini söylüyor.

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73 yaşındaki büyükanne aşkı 39 yaşındaki eşinde buldu! Aramızdaki yaş farkı bizi etkilemiyor...

İkili şimdi Hamza'nın Birleşik Krallık'taki Christine'in ailesiyle tanışabilmesi için vize almayı umuyor. Güney Yorkshire, Rotherham'dan emekli bir öğretmen ve iki çocuk büyükannesi olan Christine şunları söyledi: "O muhteşem, benim için yeterince şey yapamaz.

73 yaşındaki büyükanne aşkı 39 yaşındaki eşinde buldu! Aramızdaki yaş farkı bizi etkilemiyor...

"Birlikte hep gülüyoruz. Kesinlikle ilk görüşte aşktı. Aramızdaki aşkı açıklamaya kelimeler yetmez, bu gerçekten harika."

73 yaşındaki büyükanne aşkı 39 yaşındaki eşinde buldu! Aramızdaki yaş farkı bizi etkilemiyor...

Christine, Hamza ile ilk kez sosyal medyada İngilizce'yi yabancı dil olarak öğretmeyi teklif ettiği bir reklam yayınladıktan sonra tanıştı. Hamza, Fransızcayı da akıcı bir şekilde konuşabilen Christine ile temasa geçti ve onun çevrimiçi derslerine kaydoldu.

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