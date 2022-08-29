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752 gün sonra gelen mucize: 'Ayağa kalkamaz' demişlerdi: Herkesi şaşkına çevirdi!
Giriş Tarihi: 29.08.2022 19:23
Güncelleme Tarihi: 29.08.2022
19:24
752 gün sonra gelen mucize: 'Ayağa kalkamaz' demişlerdi: Herkesi şaşkına çevirdi!
Antalya'da, trafik kazası sonrası 752 gün kaldığı komadan çıktığında bilinci yerinde olmayan ve doktorların 'Ayağa kalkamaz' sözlerine rağmen 2 yıllık tedavinin ardından yürümeye başlayan Semih Taşdemir (34), şimdi de çok sevdiği mesleğine geri döndü. Ellerini kullanabilmesine 'mucize' olarak bakılan Taşdemir, şimdi cep telefonu tamiri yapıyor.