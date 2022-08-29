752 gün sonra gelen mucize: ’Ayağa kalkamaz’ demişlerdi: Herkesi şaşkına çevirdi!

Tedavilerin sonuç vermesiyle öz güven kazanan Semih Taşdemir, bir süre sonra yürüteç ve koltuk değnekleriyle ardından desteksiz yürümeye başladı. Doktorların 'Ayağa kalkamaz' sözlerine rağmen yürümeyi başaran Taşdemir, geçen yıl istediği gibi yürümeye başladı. Hastaneden çıktığında parmaklarını dahi açamayan ve ellerini kullanmasına 'mucize' olarak bakılan Taşdemir, şimdilerde ise mesleğine geri döndü ve cep telefonu tamirine başladı.

