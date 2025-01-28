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78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında hata kimin? Jandarma kriminal o soruya yanıt arıyor!
Giriş Tarihi: 28.01.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
09:51
78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında hata kimin? Jandarma kriminal o soruya yanıt arıyor!
Türkiye, geçtiğimiz salı günü Bolu Kartalkaya'dan gelen haberle sarsıldı. Grand Kartal Otel'de çıkan yangında, 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği açıklandı. Yangının Kahvaltı hazırlığı sırasında pleyt ızgarada biriken kızgın yağın alev alması sonucu çıktığı ve bilinçsiz müdahaleyle büyüyerek tüm oteli sardığı bilgisine ulaşıldı. Jandarma Kriminal Başkanlığı ise yangının çıkış noktasını kesinleştirmek ve mutfakta çalışanlardan hangisinin yangını başlattığını tespit etmek için çalışmalara başladı.