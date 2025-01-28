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Haberler Yaşam 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında hata kimin? Jandarma kriminal o soruya yanıt arıyor!
Giriş Tarihi: 28.01.2025 09:05 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 09:51

78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında hata kimin? Jandarma kriminal o soruya yanıt arıyor!

Türkiye, geçtiğimiz salı günü Bolu Kartalkaya'dan gelen haberle sarsıldı. Grand Kartal Otel'de çıkan yangında, 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği açıklandı. Yangının Kahvaltı hazırlığı sırasında pleyt ızgarada biriken kızgın yağın alev alması sonucu çıktığı ve bilinçsiz müdahaleyle büyüyerek tüm oteli sardığı bilgisine ulaşıldı. Jandarma Kriminal Başkanlığı ise yangının çıkış noktasını kesinleştirmek ve mutfakta çalışanlardan hangisinin yangını başlattığını tespit etmek için çalışmalara başladı.

ÖMER ÇETİN
78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında hata kimin? Jandarma kriminal o soruya yanıt arıyor!

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardındaki ihmal zinciri kan dondurdu.

78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında hata kimin? Jandarma kriminal o soruya yanıt arıyor!

Sabah kahvaltısı hazırlıkları sırasında pleyt ızgarasında biriken yağın tutuşmasıyla başladığı öne sürülen yangının, mutfak çalışanlarının bilinçsiz müdahalesi nedeniyle büyüdüğü iddia edildi.

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78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında hata kimin? Jandarma kriminal o soruya yanıt arıyor!

Alev alan yağa su dökerek yangını söndürmeye çalışan aşçı Faysal Yaver ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz, kısa sürede yangının tüm binayı etkisi altına almasına neden oldu.

78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında hata kimin? Jandarma kriminal o soruya yanıt arıyor!

DAVLUMBAZ SKANDALI: YAĞ DOLU BACAYLA ALEVLERİN YOLU AÇILDI

Olayın ardından ortaya çıkan detaylar ihmaller zincirini gözler önüne serdi. İddialara göre, alevler uzun süre temizlenmeyen yağ dolu davlumbazdan bacaya sıçrayarak hızla yayıldı.

78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında hata kimin? Jandarma kriminal o soruya yanıt arıyor!

Alevler otelin çatısına ulaştıktan sonra, kısa sürede tüm binayı sardı. En trajik detaylardan biri ise yangın sırasında oteldeki misafirlere durumun bildirilmemesi oldu. Müşterilerin çoğu alevler oteli tamamen sardığında tehlikenin farkına vardı.

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