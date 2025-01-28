78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında hata kimin? Jandarma kriminal o soruya yanıt arıyor!

Alevler otelin çatısına ulaştıktan sonra, kısa sürede tüm binayı sardı. En trajik detaylardan biri ise yangın sırasında oteldeki misafirlere durumun bildirilmemesi oldu. Müşterilerin çoğu alevler oteli tamamen sardığında tehlikenin farkına vardı.