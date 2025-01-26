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Haberler Yaşam 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’den skandal savunma: Suçu aşçıbaşına attı!
Giriş Tarihi: 26.01.2025 13:23 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 13:23

78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’den skandal savunma: Suçu aşçıbaşına attı!

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Aralık gecesi çıkan yangında 78 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Otel sahibi Halit Ergül'ün savunması ise pes dedirtti!

DHA
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’den skandal savunma: Suçu aşçıbaşına attı!

Bolu Kartalkaya'da kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 5 otelden 1'i olan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta sabaha karşı yangın çıktı.

78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’den skandal savunma: Suçu aşçıbaşına attı!

Otelin ana giriş kapısına göre eksi 1, arka giriş kapısına göre ise 4'üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler, kısa sürede büyüdü.

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78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’den skandal savunma: Suçu aşçıbaşına attı!

78 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saat 03.21'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Alevler 11 saatlik çalışmayla söndürülürken, yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturmada aralarında otel sahibinin de bulunduğu 9 şüpheli İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’den skandal savunma: Suçu aşçıbaşına attı!

OTEL SAHİBİNİN DİĞER İŞLETMESİNE DE OPERASYON YAPILDI

Soruşturmanın genişletilmesinin ardından otel sahibinin Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan Gazelle Resort Otel'ine yönelik de operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’den skandal savunma: Suçu aşçıbaşına attı!

Aralarında otelin genel müdürünün de bulunduğu şüpheliler, işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'ı tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 15' oldu.

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