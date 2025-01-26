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78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’den skandal savunma: Suçu aşçıbaşına attı!
Giriş Tarihi: 26.01.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
13:23
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’den skandal savunma: Suçu aşçıbaşına attı!
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Aralık gecesi çıkan yangında 78 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Otel sahibi Halit Ergül'ün savunması ise pes dedirtti!