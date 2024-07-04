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Haberler Yaşam 78 yaşındaki park sapığı yakalandı: 4 yaşındaki erkek çocuğunu tenha yere götürüp…
Giriş Tarihi: 04.07.2024 16:21 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 16:21

78 yaşındaki park sapığı yakalandı: 4 yaşındaki erkek çocuğunu tenha yere götürüp…

İstanbul Beyoğlu'nda 78 yaşındaki Muhlis T., parkta oynayan 4 yaşındaki Mirza B.'yi parkta tenha yere götürüp yanağından öperek taciz etti. Küçük çocuğun bağırıp yardım istemesi üzerine aile durumu polise bildirdi. Parktaki güvenlik kamerası izleyen ekiplerin operasyonu ile kaçan sapığın yakalandığı belirtildi.

Armağan YILMAZ
78 yaşındaki park sapığı yakalandı: 4 yaşındaki erkek çocuğunu tenha yere götürüp…

İstanbul Beyoğlu'nda Şevval B., 4 yaşındaki oğlu Mirza B. ile birlikte geçtiğimiz yıl Beyoğlu'nda bulunan bir parka gitti. Küçük çocuk Mirza B. parkta bir süre sonra gözden kaybolunca anne oğlunu aramaya başladı. Şevval B. panikle etrafta bağırmaya başladı. Mirza B. annesinin çığlıklarından 5 dakika sonra yanına geldi.

78 yaşındaki park sapığı yakalandı: 4 yaşındaki erkek çocuğunu tenha yere götürüp…

Annesi çocuğunun korkmuş haldeki durumu sorduğunda, Mirza B., iddiaya göre yaşlı bir adamın yanına geldiğini, benimle gel diyerek kendisini tenha bir yere götürüp yanağından öptüğünü bağırınca bıraktığını söyledi.

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78 yaşındaki park sapığı yakalandı: 4 yaşındaki erkek çocuğunu tenha yere götürüp…

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Neye uğradığını şaşıran Şevval B. çocuğuyla karakola gidip şikayetçi oldu. Polis parktaki güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin 78 yaşındaki Muhlis T. Olduğu belirledi. Şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına altına alındı.

78 yaşındaki park sapığı yakalandı: 4 yaşındaki erkek çocuğunu tenha yere götürüp…

"KİMSENİN ÇOCUĞUNU SEVMEDİM"

Muhlis T. karakoldaki ifadesinde suçlamaları reddederek, polisler tarafından izletilen görüntüdeki kişinin kendisi olup olmadığını bilmediğini, kimsenin çocuğunu sevmediğini ileri sürdü.

78 yaşındaki park sapığı yakalandı: 4 yaşındaki erkek çocuğunu tenha yere götürüp…

ARAMANIZA GEREK YOKTU

Anne Şevval B. karakoldaki ifadesinde, oğluyla konuştuğu sırada 1.65 boylarında 65 yaş üstü duran kirli sakallı adamı gördüğünü, şahsın kendisine "Çocuğunuzu buldunuz mu, aramanıza gerek yoktu park içerisinde kamera yoktur" dediğini söyledi. Şevval B. oğlunun bu şahıs dediğini ama durumu sonradan anladıklarını söyledi.

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