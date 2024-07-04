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78 yaşındaki park sapığı yakalandı: 4 yaşındaki erkek çocuğunu tenha yere götürüp…
Giriş Tarihi: 04.07.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
16:21
78 yaşındaki park sapığı yakalandı: 4 yaşındaki erkek çocuğunu tenha yere götürüp…
İstanbul Beyoğlu'nda 78 yaşındaki Muhlis T., parkta oynayan 4 yaşındaki Mirza B.'yi parkta tenha yere götürüp yanağından öperek taciz etti. Küçük çocuğun bağırıp yardım istemesi üzerine aile durumu polise bildirdi. Parktaki güvenlik kamerası izleyen ekiplerin operasyonu ile kaçan sapığın yakalandığı belirtildi.