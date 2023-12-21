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Haberler Yaşam 79 yıl önce çekilen fotoğraf karesini gören inanamıyor! Tüm dünya bunu konuşuyor! Akıl almaz kare...
Giriş Tarihi: 21.12.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 10:46

79 yıl önce çekilen fotoğraf karesini gören inanamıyor! Tüm dünya bunu konuşuyor! Akıl almaz kare...

79 yıl önce çekilmiş fotoğraf karelerinde ilk bakışta anlaşılmayan ancak dikkatli bakıldığında görülen gizemli görüntüler olay oldu. Birçok ailenin fotoğraf arşivinden ortaya çıkan kareler, oldukça dikkat çekiyor. ABD'de yaşayan bir adam, ailesine ait fotoğrafları sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı. Gelen yorumlar üzerine ortaya çıkan gerçek tüyler ürpertti. Fotoğrafa dikkatli bakan kullanıcılar daha önce fark edilmemiş ayrıntıyı fark etti. 1942 yılına ait kareye, binlerce yorum geldi. İşte dikkatli baktığınızda şoke eden detayları göreceğiniz fotoğraf kareleri…

79 yıl önce çekilen fotoğraf karesini gören inanamıyor! Tüm dünya bunu konuşuyor! Akıl almaz kare...

Eski dönemde çekilen bazı fotoğraf kareleri, görenleri adeta dehşete düşürüyor. Yıllar sonra, fotoğraf arşivinden ortaya çıkmış kareler kendi içinde gizem barındırıyor. Fotoğraflar, Reddit, Paranormal360, Angelsghosts, Examiner, Complex ve farklı birkaç site tarafından paylaşıldı.

79 yıl önce çekilen fotoğraf karesini gören inanamıyor! Tüm dünya bunu konuşuyor! Akıl almaz kare...

YÜZÜ GÖRÜNMEYEN KIZ

Paranormal360 sitesinde, paylaşılan kare oldukça ilgin. Szigeti Gyöngyi'nin annesine ait olan bu fotoğraf, 1943 yılında babası tarafından çekilmiş. İlk bakışta kare normal görünüyor. Ancak Szigeti Gyöngyi'nin annesinin arkasında yüzü ve kolları olmayan genç bir kız var.

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79 yıl önce çekilen fotoğraf karesini gören inanamıyor! Tüm dünya bunu konuşuyor! Akıl almaz kare...

FOTOĞRAFA DETAYLI BAKTIĞINIZDA...

Normal bir davet fotoğrafı gibi görünen kareye detalı bakınca erkek konuğun arkasında birinin saklandığı görülüyor.

79 yıl önce çekilen fotoğraf karesini gören inanamıyor! Tüm dünya bunu konuşuyor! Akıl almaz kare...

Fotoğrafçı, fotoğraf çekildikten sonra konukların arkasında kimsenin olmadığını iddia ediyor.

79 yıl önce çekilen fotoğraf karesini gören inanamıyor! Tüm dünya bunu konuşuyor! Akıl almaz kare...

ARKADA GÖRÜNEN AYI

Sandra McLachlan'a ait olan bu fotoğraf karesinde, aslında McLachlan'a bir aile dostu tarafından verilmiş. İki kadın arasında yer alan adam, 1950'lerde Ontario, Kanada'da bir huzurevine kalmaya başlamış. Kız kardeşleri de adamı ziyarete gelmiş. Fotoğrafta soldaki kadının hemen yanında bir ayı figürü yer alıyor. Huzurevindeki yaşlı adam bir dönem, Vikingler, hayvanlar ve başka şeyler gördüğünü iddia etmiş ve hastaneye kaldırılıp, tedavi edilmiş.

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