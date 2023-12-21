79 yıl önce çekilen fotoğraf karesini gören inanamıyor! Tüm dünya bunu konuşuyor! Akıl almaz kare...

79 yıl önce çekilmiş fotoğraf karelerinde ilk bakışta anlaşılmayan ancak dikkatli bakıldığında görülen gizemli görüntüler olay oldu. Birçok ailenin fotoğraf arşivinden ortaya çıkan kareler, oldukça dikkat çekiyor. ABD'de yaşayan bir adam, ailesine ait fotoğrafları sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı. Gelen yorumlar üzerine ortaya çıkan gerçek tüyler ürpertti. Fotoğrafa dikkatli bakan kullanıcılar daha önce fark edilmemiş ayrıntıyı fark etti. 1942 yılına ait kareye, binlerce yorum geldi. İşte dikkatli baktığınızda şoke eden detayları göreceğiniz fotoğraf kareleri…