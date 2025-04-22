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8 aylık hamile Elif Civil evinde katledildi! Cinayette korkunç gerçek: Meğer cani koca 10 gün boyunca…
Giriş Tarihi: 22.04.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
10:53
8 aylık hamile Elif Civil evinde katledildi! Cinayette korkunç gerçek: Meğer cani koca 10 gün boyunca…
Kastamonu'da apartmanı saran koku üzerine bölgeye giden ekipler 8 aylık hamile Elif Civil'in cansız bedeniyle karşılaştı. Cesedin 10 günden fazladır evde olduğu anlaşılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler kan donduran detaylara ulaştı.