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Haberler Yaşam 8 aylık hamile Elif Civil evinde katledildi! Cinayette korkunç gerçek: Meğer cani koca 10 gün boyunca…
Giriş Tarihi: 22.04.2025 10:46 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 10:53

8 aylık hamile Elif Civil evinde katledildi! Cinayette korkunç gerçek: Meğer cani koca 10 gün boyunca…

Kastamonu'da apartmanı saran koku üzerine bölgeye giden ekipler 8 aylık hamile Elif Civil'in cansız bedeniyle karşılaştı. Cesedin 10 günden fazladır evde olduğu anlaşılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler kan donduran detaylara ulaştı.

İHA
8 aylık hamile Elif Civil evinde katledildi! Cinayette korkunç gerçek: Meğer cani koca 10 gün boyunca…

Olay, dün İnönü Mahallesi Arnavut Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki apartmandan kötü kokuların gelmesi üzerine binada yaşayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine apartmana itfaiye ekipleri sevk edildi.

8 aylık hamile Elif Civil evinde katledildi! Cinayette korkunç gerçek: Meğer cani koca 10 gün boyunca…

İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde eve girdi. Evde, hamile bir kadının cesediyle karşılaşıldı. Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu.

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8 aylık hamile Elif Civil evinde katledildi! Cinayette korkunç gerçek: Meğer cani koca 10 gün boyunca…

Cesedin, 23 yaşındaki hamile Elif Civil'e ait olduğu tespit edildi. Elif Civil'in, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle öldürüldüğü belirlenirken, cesedin 10 günden fazladır evde olduğu belirtildi. Ekiplerin evde yaptıkları incelemelerin ardından Elif Civil'in cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Hamile kadının cesedi evde bulunmuştu: Kocası, 1 buçuk yaşındaki çocuğuyla her gün eve geliyormuş | Video

8 aylık hamile Elif Civil evinde katledildi! Cinayette korkunç gerçek: Meğer cani koca 10 gün boyunca…

KAN DONDURAN DETAYLARA ULAŞILDI

Yaklaşık 8 aylık hamile olduğu kadının kocası B. Civil (29) ise 1,5 yaşındaki çocukları İ. Civil ile birlikte il merkezindeki Nasrullah Meydanı'nda dolaşırken, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Cinayet şüphesi ile B. Civil adli makamlarca tutuklanırken, İ. Civil ise polis ekipleri tarafından koruma altına alındı.

8 aylık hamile Elif Civil evinde katledildi! Cinayette korkunç gerçek: Meğer cani koca 10 gün boyunca…

Sokakta ve binadaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, B. Civil'in ceset bulunmadan önce bebek arabasına bindirdiği çocuğu ile birlikte binadan çıktığı ve yürüyerek uzaklaştığını tespit etti. Öte yandan, B. Civil'in her gün eve girip çıktığı görüldüğü belirtildi.