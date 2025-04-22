8 aylık hamile Elif Civil evinde katledildi! Cinayette korkunç gerçek: Meğer cani koca 10 gün boyunca…

KAN DONDURAN DETAYLARA ULAŞILDI

Yaklaşık 8 aylık hamile olduğu kadının kocası B. Civil (29) ise 1,5 yaşındaki çocukları İ. Civil ile birlikte il merkezindeki Nasrullah Meydanı'nda dolaşırken, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Cinayet şüphesi ile B. Civil adli makamlarca tutuklanırken, İ. Civil ise polis ekipleri tarafından koruma altına alındı.