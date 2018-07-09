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8 bin yıllık İncirliin'e turist akını

Giriş Tarihi: 09.07.2018 16:16 Güncelleme Tarihi: 09.07.2018 16:17
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8 bin yıllık İncirliin'e turist akını
8 bin yıllık İncirliin'e turist akını


İçindeki jeolojik oluşumlar, 8 bin yıllık tarihi kalıntılar, doğal güzellikleriyle dikkat çeken Muğla'nın Milas ilçesindeki , yılda 20 bini aşkın turisti ağırlıyor.

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8 bin yıllık İncirliin'e turist akını
8 bin yıllık İncirliin'e turist akını

Milas Kaymakamlığının yürüttüğü projeyle yürüyüş parkuru, ışıklandırma ve güvenlik çalışması yapılarak yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılan Antalya'nın Alanya ilçesindeki Damlataş Mağarasına benzerliğiyle dikkati çekiyor.

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8 bin yıllık İncirliin'e turist akını
8 bin yıllık İncirliin'e turist akını

Çalışmaların tamamlanmasıyla ziyarete açılan mağara, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı.Yarasalara yaptığı ev sahipliğiyle de doğal yaşamı devam eden , eşsiz sarkıt ve dikitleriyle öne çıkıyor.

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8 bin yıllık İncirliin'e turist akını
8 bin yıllık İncirliin'e turist akını
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8 bin yıllık İncirliin'e turist akını
8 bin yıllık İncirliin'e turist akını
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8 bin yıllık İncirliin'e turist akını
8 bin yıllık İncirliin'e turist akını
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8 bin yıllık İncirliin'e turist akını
8 bin yıllık İncirliin'e turist akını
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