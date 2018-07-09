8 bin yıllık İncirliin'e turist akını

İçindeki jeolojik oluşumlar, 8 bin yıllık tarihi kalıntılar, doğal güzellikleriyle dikkat çeken Muğla'nın Milas ilçesindeki İncirliin Mağarası, yılda 20 bini aşkın turisti ağırlıyor. Milas Kaymakamlığının yürüttüğü projeyle yürüyüş parkuru, ışıklandırma ve güvenlik çalışması yapılarak yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılan İncirliin Mağarası Antalya'nın Alanya ilçesindeki Damlataş Mağarasına benzerliğiyle dikkati çekiyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla ziyarete açılan mağara, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı.Yarasalara yaptığı ev sahipliğiyle de doğal yaşamı devam eden İncirliin Mağarası, eşsiz sarkıt ve dikitleriyle öne çıkıyor.