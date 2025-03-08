8. GÜN İFTAR MENÜSÜ: Ramazan’da bugün ne pişirsem? İşte nefis iftar tarifleri önerileri!

İÇLİ KÖFTE

Malzemeler

İçli köfte hamuru için:

2 su bardağı köftelik bulgur

1 çay bardağı irmik

3 su bardağı sıcak su

1 çay bardağı un

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı biber salçası

Pul biber

Karabiber

Tuz

İçli köfte iç harcı için:

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 adet kuru soğan

250 gram kıyma

1 tatlı kaşığı biber salçası

Yarım su bardağı çekilmiş ceviz içi

1 tutam maydanoz

Kimyon

Karabiber

Pul biber

Tuz

Kızartmak için:Sıvı yağ

YAPILIŞI

İlk olarak içli köftemizin iç harcını hazırlayarak soğumaya bırakalım. Bunun için genişçe bir tavaya sıvı yağ alarak küçük küçük doğradığımız soğanları hafif pembeleşinceye kadar kavuralım.

Daha sonra kıymayı ilave ederek yaklaşık 5 dakika kadar kavuralım.

Kavrulan kıymaya baharatları ve biber salçasını ilave edelim. Güzelce karıştırıp 2-3 dakika daha pişirelim.

Son olarak ocağı kapatalım, ceviz ve maydanozu ilave ederek karıştıralım.

İç harcımızı ocaktan alarak soğumaya bırakalım.

İçli köfte hamuru için derince bir kaba bulgur ve irmiği alalım.

Üzerine kaynar suyu dökerek üzerini streç film ile kapalım. Bulgurlar şişene kadar yaklaşık 10 dakika bekleyelim.

Yumuşayan bulgurlara un, yumurta, biber salçası ve baharatları ekleyerek güzelce yoğuralım.

Yoğurma aşamasında hamur elinize yapışabilir bu nedenle yanınızda bir miktar su bulundurarak elinizi ıslatabilirsiniz. Püf noktalarının tarif altında detaylı olarak yazacağım.

Hamurumuz hazır olduktan sonra şekillendirme aşamasına geçebiliriz. Tezgaha yaklaşık 20 cm uzunluğunda streç filmi açalım.

Üzerine mandalina boyutunda köfte hamurundan yerleştirerek tekrar streç film ile üzerini kapatalım.

Merdane yardımı ile hamurumuzu ince bir şekilde açalım.

Açtığımız hamurun üzerindeki streç filmi alarak, yuvarlak bir kase ile daire şeklinde keselim.

Hamurumuzun ortasına bol olacak şekilde iç harcımızdan koyalım ve her iki yanından streç filmi kapatalım.

İçli köftemizi D şeklinde uç kısımlarından birbirine yapıştıralım. (anlatması güç ama videoda göreceksiniz çok pratik :))

Bütün köfteleri bu şekilde hazırladıktan sonra kızdırdığımız bol yağda kızartalım. Pişirme ile ilgili detaylı olarak yazının devamına yazdım ancak kızgın yağda pişirmek önemli, köfteler pişerken hafif şişecekler ve yağın yüzeyine doğru çıkacaklardır. Rengi de kızarmış ise bu durumda yağdan alabilirsiniz.

Tüm köfteleri kızarttıktan sonra sıcak sıcak servis yapalım. Afiyet olsun :)