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Haberler Yaşam 8. GÜN İFTAR MENÜSÜ: Ramazan'da bugün ne pişirsem? İşte nefis iftar tarifleri önerileri!
Giriş Tarihi: 08.03.2025 11:57 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 11:57

8. GÜN İFTAR MENÜSÜ: Ramazan'da bugün ne pişirsem? İşte nefis iftar tarifleri önerileri!

Ramazan'ın 8. günü için sevdiklerinizle unutulmaz bir iftar sofrası kurmaya ne dersiniz? Lezzetli, pratik ve doyurucu tariflerle hazırlanan bu menü, kısa sürede sofranızı şenlendirecek. Hem sağlıklı hem de farklı damak zevklerine hitap eden seçeneklerle, keyifli bir iftar deneyimi sunuyor. Tüm malzemeler kolayca temin edilebilir ve hızlıca hazırlanabilir. Sofranızı lezzetle donatmak için çorba, ana yemek, ara sıcak ve tatlıdan oluşan menü önerileri!

8. GÜN İFTAR MENÜSÜ: Ramazan’da bugün ne pişirsem? İşte nefis iftar tarifleri önerileri!

İftarda sevdiklerinizle keyifli bir sofra kurmanın tam zamanı! Çorbadan tatlıya kadar zengin bir seçenekle, sofranızı hem göze hem damaklara hitap edecek şekilde hazırlayabilirsiniz. Hazırlık süresini kısaltıp, sofranızı şenlendirecek tariflerle harikalar yaratmak mümkün. Peki, bugün iftara ne hazırlamalı? İşte doyurucu ve lezzetli iftar menüsü önerileri!

8. GÜN İFTAR MENÜSÜ: Ramazan’da bugün ne pişirsem? İşte nefis iftar tarifleri önerileri!

8. GÜN İFTAR MENÜSÜ

Kaşarlı Domates Çorba

İçli Köfte

Çökertme Kebabı

Havuç Tarator

Revani

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8. GÜN İFTAR MENÜSÜ: Ramazan’da bugün ne pişirsem? İşte nefis iftar tarifleri önerileri!

DOMATES ÇORBASI

Malzemeler
5 adet olgun domates
2 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı un
1 litre sıcak su
1 su bardağı süt

Üzeri için:Rendelenmiş taze kaşar

YAPILIŞI

Domates çorbası yapmak için öncelikle domateslerin kabuğu ince bir şekilde soyulur ve ikiye kesilip rondodan geçirilir. Dilerseniz domatesleri rendeleyebilir ya da 2 su bardağı kadar domates sosu kullanabilirsiniz.
Uygun bir tencerede tereyağı eritilir. Üzerine un eklenerek karıştırılır ve 1-2 dakika hafifçe kavrulur. Ocağı yüksek ateşte açarak unu yakmamaya dikkat etmelisiniz.
Ardından rondodan geçirilen domatesler bu karışıma ilave edilir, birkaç dakika karıştırılarak kavrulur.
Ara verilmeden 1 litre kadar su ilave edilip karıştırma işlemini sürdürülür. 15 dakika bu şekilde kaynatılır.
Daha sonra süt ilave edilip birkaç dakika daha kaynatılır. Tuzu ilave edilip karıştırılır ve ocaktan alınır. Sütün oda sıcaklığında olmasına dikkat etmelisiniz.
Arzuya göre servis yaparken üzerine kaşar peyniri rendesi ilave edilir. Domates çorbamız servise hazır, afiyet olsun.

8. GÜN İFTAR MENÜSÜ: Ramazan’da bugün ne pişirsem? İşte nefis iftar tarifleri önerileri!

İÇLİ KÖFTE

Malzemeler

İçli köfte hamuru için:
2 su bardağı köftelik bulgur
1 çay bardağı irmik
3 su bardağı sıcak su
1 çay bardağı un
1 adet yumurta
1 tatlı kaşığı biber salçası
Pul biber
Karabiber
Tuz

İçli köfte iç harcı için:
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 adet kuru soğan
250 gram kıyma
1 tatlı kaşığı biber salçası
Yarım su bardağı çekilmiş ceviz içi
1 tutam maydanoz
Kimyon
Karabiber
Pul biber
Tuz

Kızartmak için:Sıvı yağ

YAPILIŞI

İlk olarak içli köftemizin iç harcını hazırlayarak soğumaya bırakalım. Bunun için genişçe bir tavaya sıvı yağ alarak küçük küçük doğradığımız soğanları hafif pembeleşinceye kadar kavuralım.
Daha sonra kıymayı ilave ederek yaklaşık 5 dakika kadar kavuralım.
Kavrulan kıymaya baharatları ve biber salçasını ilave edelim. Güzelce karıştırıp 2-3 dakika daha pişirelim.
Son olarak ocağı kapatalım, ceviz ve maydanozu ilave ederek karıştıralım.
İç harcımızı ocaktan alarak soğumaya bırakalım.
İçli köfte hamuru için derince bir kaba bulgur ve irmiği alalım.
Üzerine kaynar suyu dökerek üzerini streç film ile kapalım. Bulgurlar şişene kadar yaklaşık 10 dakika bekleyelim.
Yumuşayan bulgurlara un, yumurta, biber salçası ve baharatları ekleyerek güzelce yoğuralım.
Yoğurma aşamasında hamur elinize yapışabilir bu nedenle yanınızda bir miktar su bulundurarak elinizi ıslatabilirsiniz. Püf noktalarının tarif altında detaylı olarak yazacağım.
Hamurumuz hazır olduktan sonra şekillendirme aşamasına geçebiliriz. Tezgaha yaklaşık 20 cm uzunluğunda streç filmi açalım.
Üzerine mandalina boyutunda köfte hamurundan yerleştirerek tekrar streç film ile üzerini kapatalım.
Merdane yardımı ile hamurumuzu ince bir şekilde açalım.
Açtığımız hamurun üzerindeki streç filmi alarak, yuvarlak bir kase ile daire şeklinde keselim.
Hamurumuzun ortasına bol olacak şekilde iç harcımızdan koyalım ve her iki yanından streç filmi kapatalım.
İçli köftemizi D şeklinde uç kısımlarından birbirine yapıştıralım. (anlatması güç ama videoda göreceksiniz çok pratik :))
Bütün köfteleri bu şekilde hazırladıktan sonra kızdırdığımız bol yağda kızartalım. Pişirme ile ilgili detaylı olarak yazının devamına yazdım ancak kızgın yağda pişirmek önemli, köfteler pişerken hafif şişecekler ve yağın yüzeyine doğru çıkacaklardır. Rengi de kızarmış ise bu durumda yağdan alabilirsiniz.
Tüm köfteleri kızarttıktan sonra sıcak sıcak servis yapalım. Afiyet olsun :)

8. GÜN İFTAR MENÜSÜ: Ramazan’da bugün ne pişirsem? İşte nefis iftar tarifleri önerileri!

ÇÖKERTME KEBABI

Malzemeler
800 gr dana eti (jülyen doğranmış)
1 adet kuru soğan
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı kekik
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
4 yemek kaşığı sıvı yağ
2 su bardağı sıcak su (400 ml)
500 gr dondurulmuş patates

Servis için;1,5 su bardağı yoğurt
Yarım çay kaşığı tuz
50 gr tereyağı
1 çay kaşığı pul biber

YAPILIŞI

Çökertme kebabı için öncelikle etlerimizi jülyen doğrayalım.
Ardından döküm bir tencereye alarak etler suyunu salıp çekene kadar, ara ara karıştırarak yaklaşık 30 dakika pişirelim. Bu aşamada en iyi sonucu ben döküm tencere ile aldım, sizin de varsa kullanmanızı tavsiye ederim.
Et suyunu çektikten sonra yaklaşık sıvı yağ ve yemeklik doğranmış soğanı ilave edelim. Birkaç dakika soğanları da etle birlikte kavuralım.
Biber salçası, toz biber, pul biber, kekik ve tuz ekleyerek 1-2 tur karıştıralım. Ardından suyu ekleyelim.
Tencerenin kapağını kapatalım ve orta ateşte suyunu çekip yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakalım.
Etler pişerken diğer taraftan airfryer'e dondurulmuş patates alalım.
Patates kızartma programında yaklaşık 20 dakika kadar pişmeye bırakalım. Eğer hazır dondurulmuş patates kullanmayı tercih etmezseniz 4 tane orta boy patates bu tarif için yeterli olacaktır. İnce kibrit çöpü şeklinde doğradığınız patatesleri kızgın yağda da kızartabilirsiniz.
Etlerimiz suyunu çekip lokum gibi piştikten sonra sunum kısmına geçebiliriz. Eğer etleriniz tam pişmediyse 1 su bardağı su ekleyerek pişirmeye devam edebilirsiniz.
Servis için öncelikle tabağa kızarmış patateslerimizi alalım.
Üzerine biraz tuzla çırptığımız yoğurdu gezdirelim. Yoğurdun üzerine daha sonra etlerimizi yerleştirelim.
Son olarak tereyağında kızdırdığımız pul biberi de yemeğin üzerine gezdirelim.
Biraz maydanoz serpiştirerek renklendirdiğimiz çökertme kebabımız artık servise hazır. Afiyet olsun!