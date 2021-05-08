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Haberler Yaşam 8 Mayıs Süper Lig canlı puan durumu! Spor Toto Süper Lig puan durumu ve 38. hafta fikstürü
Giriş Tarihi: 08.05.2021 19:17 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 19:20

8 Mayıs Süper Lig canlı puan durumu! puan durumu ve 38. hafta fikstürü

! 'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün şampiyonluk yolundaki en önemli maçlardan olan Galatasaray Beşiktaş derbisi oynanacak. 20.30'da başlayacak bu karşılaşmaya eş zamanlı olarak Ankaragücü ile de Fenerbahçe karşılaşacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler, 8 Mayıs Süper Lig canlı puan durumu araştırması yapıyor. Haberimizin içerisinden 8 Mayıs Süper Lig puan durumuna ulaşabilir, Spor Toto Süper Lig puan durumu ve 38. hafta fikstürüne ulaşabilirsiniz…

8 Mayıs Süper Lig canlı puan durumu! Spor Toto Süper Lig puan durumu ve 38. hafta fikstürü

'de 38. haftaya girilirken, şampiyonluk heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Zirve yarışında rakiplerinden 5'er puan önde olan Beşiktaş bu akşam, Galatasaray deplasmanına gidecek. Karşılaşmadan olası bir Beşiktaş galibiyeti çıkması durumunda siyah beyazlılar şampiyonluğunu ilan edecek. Beşiktaş'ın kaybetmesi durumunda ise zirve yarışı tekrardan kızışacak. Futbolseverler bu kritik mücadele öncesi 8 Mayıs Süper Lig canlı puan durumu araştırması yapılıyor. İşte, Spor Toto ve 38. hafta fikstürü

8 Mayıs Süper Lig canlı puan durumu! Spor Toto Süper Lig puan durumu ve 38. hafta fikstürü

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Galatasaray - Beşiktaş muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Saracchi (Ömer), Taylan, Gedson, Kerem, Emre Akbaba, Emre Kılınç (Babel), Halil

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Ghezzal, Souza, Atiba, Ljajic, Gökhan Töre, Larin

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8 Mayıs Süper Lig canlı puan durumu! Spor Toto Süper Lig puan durumu ve 38. hafta fikstürü

Beşiktaş, Galatasaray maçında nasıl şampiyon olur?

Son 3 haftaya girilirken heyecanın yoğun şekilde yaşandığı Süper Lig'de sezonun düğümü bu hafta çözülebilir. Siyah Beyazlılar derbide Galatasaray'ı yener, ikinci sıradaki Fenerbahçe de Ankaragücü deplasmanında puan kaybederse Beşiktaş, Türk Telekom Arena'dan şampiyon ayrılacak. Fenerbahçe'nin başkentte yenilmesi halinde Beşiktaş'ın derbiden alacağı 1 puan da Siyah Beyazlı ekibi sezonun şampiyonu yapacak.

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