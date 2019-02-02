8 Şubat BİM aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM aktüel ürünleri sevindirecek

BİM, 8 Şubat'ta satışa sunacağı aktüel ürünlerin tam sayfa listesini yayınladı. Geçtiğimiz haftaki ürünler birçok kişinin yoğun ilgisiyle karşılaşırken, kısa süre içinde de tükenmişti. BİM aktüel kataloğunun yayınlanmasıyla gelecek hafta için de geri sayım başladı. 8 Şubat BİM aktüel kataloğu içerisinde yine birbirinden sürpriz ve indirimli ürünler sahiplerini bekliyor. Bu ürünlere indirimli fırsatlar ile sahip olmak için belirtilen tarihte en yakın markete gidebilirsiniz. 8 Şubat BİM aktüel ürünleri listesi şöyle;