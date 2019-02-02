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  • 8 Şubat BİM aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM aktüel ürünleri sevindirecek

8 Şubat aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! Bu hafta ürünleri sevindirecek

, 8 Şubat'ta satışa sunacağı aktüel ürünlerin tam sayfa listesini yayınladı. Geçtiğimiz haftaki ürünler birçok kişinin yoğun ilgisiyle karşılaşırken, kısa süre içinde de tükenmişti. kataloğunun yayınlanmasıyla gelecek hafta için de geri sayım başladı. 8 Şubat içerisinde yine birbirinden sürpriz ve indirimli ürünler sahiplerini bekliyor. Bu ürünlere indirimli fırsatlar ile sahip olmak için belirtilen tarihte en yakın markete gidebilirsiniz. 8 Şubat BİM aktüel ürünleri listesi şöyle;

Giriş Tarihi: 02.02.2019 10:34 Güncelleme Tarihi: 02.02.2019 10:35
8 Şubat BİM aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM aktüel ürünleri sevindirecek

8 ŞUBAT BİM AKTÜEL KATALOĞU LİSTESİ

, 8 Şubat'ta satışa sunacağı indirimli ürünlerin listesini yayınladı. Özellikle ev hanımlarının yakından takip ettiği ürünler içerisinde yine birçok sürpriz bulunuyor. ürünleri listesini hemen sayfayı aşağıya sürükleyerek tek tek inceleyebilirsiniz.

8 Şubat BİM aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM aktüel ürünleri sevindirecek

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye'deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

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8 Şubat BİM aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM aktüel ürünleri sevindirecek

, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 472 ( 23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye'de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

8 Şubat BİM aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM aktüel ürünleri sevindirecek
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8 Şubat BİM aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM aktüel ürünleri sevindirecek
8 Şubat BİM aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM aktüel ürünleri sevindirecek
8 Şubat BİM aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM aktüel ürünleri sevindirecek
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