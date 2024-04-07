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80 milyon liralık vurgun yapmıştı: İşte zabıt katibi için istenen ceza!
Giriş Tarihi: 07.04.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
17:01
80 milyon liralık vurgun yapmıştı: İşte zabıt katibi için istenen ceza!
İstanbul'daki Bakırköy Adalet Sarayı'nda görevli zabıt katibi Süleyman D., aralarında eski eşi, annesi ve babasının da bulunduğu bir şebeke kurup yüzlerce insanı dolandırdı. Tam 80 milyon liralık vurgun yaptı. Şikayet üzerine yakalanan ve hakkında 5 ayrı suçtan iddianame hazırlanan Süleyman D. için istenen ceza açıklandı.