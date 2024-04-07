80 milyon liralık vurgun yapmıştı: İşte zabıt katibi için istenen ceza!

MÜŞTEKİLERİ UYAP ÜZERİNDEN SORGULATMIŞLAR

Süleyman D.'nin annesi, zabıt kâtibi Hamiyet Ç. ve zabıt kâtibi olan eski eşi Vildan Ö.'nün incelenen LOG kayıtlarında birçok defa müştekilerin UYAP sorgularını yaptıkları görüldü. Bunu yapma sebepleri sorulduğunda ise "Bir dosya sormuşlardır ondan bakmışımdır, neden baktığımı hatırlamıyorum" şeklinde beyanlarda bulunduklarına yer verildi. Süleyman D.'nin kız kardeşi Dilek D., Hamiyet Ç. ve Vildan Ö.'nün el koyulan telefonlarında birçok banka dekontunun fotoğrafları görüldü bunlar incelendiğinde ise aynı tarihlerde çok sık olacak şekilde hesaplarına 100 bin lira, 200 bin lira, 30 bin lira gibi para giriş çıkışları olduğu ve açıklama kısmında çoğunlukla "Süleyman borç", "Süleyman borç iade" ibarelerinin yazıldığı tespit edildi. Ayrıca söz konusu evlerin son sahibinin örgüt yönetici Abbas K. olduğu da görüldü.