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80 yıldır beyninde iğneyle yaşıyor! Ardındaki neden duyanları şoke etti
Giriş Tarihi: 12.03.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
14:52
80 yıldır beyninde iğneyle yaşıyor! Ardındaki neden duyanları şoke etti
Rusya'nın Sakhalin bölgesinden 80 yaşındaki bir kadın, çektirdiği taramadan sonra beyninin sol tarafına 3 cm'lik metal bir iğnenin saplandığını keşfetti. Kadının tomografi sonuçlarının fotoğrafları yakın zamanda bölgenin sağlık bakanlığı tarafından şok edici bir açıklamayla birlikte yayımlandı.