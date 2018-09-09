800 tonluk tarihi türbe, Hasankeyf'ten taşınacak

Hasankeyf'te yapımına devam edilen Ilısu Barajı nedeniyle ilçedeki tarihi yapıların sular altında kalmaması için Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce daha önce Zeynel Bey Türbesi ve Artuklu Hamamı bölgeden taşınmıştı. Bu kez de Eyyübiler döneminde inşa edilen, 800 tonluk İmam Abdullah Türbesi, yeni yerleşim yerine taşınacak. Tarihi türbenin yarın sabah taşınmasının ardından 400 ton ağırlığındaki minaresi ile 200 tonluk müştemilat bölümü de hafta içi yeni yere alınacak.