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800 yıllık geçmişi olan köy büyük ilgi görüyor

'nın Akseki ilçesinin 800 yıllık geçmişi olan Sarıhacılar Mahallesi, her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor. Mahallede aslına uygun restore edilen Osmanlı mimarisi evler ile tarihi İpek Yolu büyük ilgi topluyor.

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 20.08.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 09:57
800 yıllık geçmişi olan köy büyük ilgi görüyor

Özellikle Almanya, Hollanda, Belçika ve İngiltere olmak üzere, diğer Batı ve Doğu Avrupa ülkelerinden turistlere ev sahipliği yapan Sarıhacılar Mahallesi'nde bulunan 300-400 yıllık düğmeli evler, tarihi cami ve tarihi göç yolu, misafirlerin öncelikli uğrak yeri oldu.

800 yıllık geçmişi olan köy büyük ilgi görüyor

Geçtiğimiz yıl Akseki bölgesine yaklaşık 50 bin yabancı ziyaretçi getirdiklerini söyleyen Faruk Boztaş, "Bu yıl ise bu sayının daha fazla olmasını bekliyoruz.

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800 yıllık geçmişi olan köy büyük ilgi görüyor

Geçen yıla göre bu yıl erken rezervasyonlara göre rakamlar yüzde 30-40 civarında artış göstermektedir. Bu da bizi mutlu ediyor.

800 yıllık geçmişi olan köy büyük ilgi görüyor

Türk turizmi ve bu bölgenin turizmden iyi şekilde nasipleneceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

800 yıllık geçmişi olan köy büyük ilgi görüyor
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800 yıllık geçmişi olan köy büyük ilgi görüyor
800 yıllık geçmişi olan köy büyük ilgi görüyor
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