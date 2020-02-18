Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • 81 ilde aynı anda başladı. İstanbul'da et ve et ürünleri imalatçılarına sıkı denetim

81 ilde aynı anda başladı. 'da et ve imalatçılarına sıkı

Tarım ve tarafından başlatılan ve 81 ilde 6 gün boyunca gerçekleştirilecek "ürün bazlı gıda denetimleri" kapsamında tüm 'de et ve et ürünlerini denetimleri sıklaştırıldı. Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de, İstanbul genelinde et ve imal eden işletmelerde yaptı. İş yerlerinde ürünlerin kesim belgelerini ve sağlık raporlarını inceleyen ekipler depoları da gezerek denetlenen iş yerlerinden analiz için numune aldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.02.2020 16:55 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 17:11
81 ilde aynı anda başladı. İstanbul'da et ve et ürünleri imalatçılarına sıkı denetim

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında, tüm illerde et ve imal eden işletmelerde yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin Maltepe'de gerçekleştirdiği denetimlere İstanbul İl Tarım Orman Müdür Vekili Nazif Koca da katıldı.

81 ilde aynı anda başladı. İstanbul'da et ve et ürünleri imalatçılarına sıkı denetim

Ekipler buradaki iş yerinde ürünlerin kesim belgelerini ve sağlık raporlarını inceledi. Ekipler daha sonra, işletmenin depo ve et işleme bölümlerinde incelemelerde bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işlenerek paketlemesi yapılan etlerden numuneler aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
81 ilde aynı anda başladı. İstanbul'da et ve et ürünleri imalatçılarına sıkı denetim

Seferberlik kapsamında Kayseri'de sucuk ve pastırma üretimi yapılan tesislerde gerçekleştirildi.

81 ilde aynı anda başladı. İstanbul'da et ve et ürünleri imalatçılarına sıkı denetim

Kayseri'de Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ile gıda kontrol görevlileri, Kocasinan ilçesi sınırlarında bulunan Karpuzatan mevkisindeki sucuk ve pastırma üretimi yapılan tesisleri denetledi. Denetimlerde kontrol edildi. Bazı gıdalardan incelenmek üzere numuneler alındı.

81 ilde aynı anda başladı. İstanbul'da et ve et ürünleri imalatçılarına sıkı denetim

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı ile dünden itibaren 'nin her yerinde aralıksız seferberliği başladı. Dün süt ve süt ürünleri, takviye edici gıda üreten iş yerlerine yapılan incelemelerle başlayan denetim seferberliği bugün et ve et üretiminde imalattan satışa kadar her aşamada denetim yapılarak devam ediyor. Bu nedenle unlu mamullerden marketlere, marketlerden okul kantinlerine, restoran ve lokantalara kadar bu denetimler yapılacak" dedi.

81 ilde aynı anda başladı. İstanbul'da et ve et ürünleri imalatçılarına sıkı denetim

Gıda ile ilgili şehirdeki tüm işletmelerin denetime tabi tutulacağını kaydeden Şahin, "Bu farkındalık yaratabilmek için yapılmaktadır. Kayseri'de ve ilçelerde yaklaşık 10 bin işletme var. Bu 10 bin işletme senede en az iki kez denetleniyor. Gördüğümüz uygunsuzluklar karşısında cezai işlem uygulanıyor. Bizim asıl görevimiz cezai işlem uygulamak değil, rehberlik...

81 ilde aynı anda başladı. İstanbul'da et ve et ürünleri imalatçılarına sıkı denetim

Kayseri et ve et ürünlerinde 'nin beyni konumunda. Sektörün önde gelen işletmelerini bünyemizde bulunduruyoruz. Kayseri pastırma ve sucuk konusunda elinde bulundurduğu haklı değerini bundan sonra da devam ettirecektir. Kontroller sırasında illaki eksiklikler ve hatalar görüyoruz. Bunun neticesinde uyarı ve cezalar veriliyor" şeklinde konuştu.

BİZE ULAŞIN