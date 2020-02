81 ilde aynı anda başladı. İstanbul'da et ve et ürünleri imalatçılarına sıkı denetim

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı ile dünden itibaren Türkiye'nin her yerinde aralıksız denetim seferberliği başladı. Dün süt ve süt ürünleri, takviye edici gıda üreten iş yerlerine yapılan incelemelerle başlayan denetim seferberliği bugün et ve et üretiminde imalattan satışa kadar her aşamada denetim yapılarak devam ediyor. Bu nedenle unlu mamullerden marketlere, marketlerden okul kantinlerine, restoran ve lokantalara kadar bu denetimler yapılacak" dedi.